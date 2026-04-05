‘Tutti giù per terra’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 7 al 19 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Arriva al Teatro de’ Servi di Roma, dal 7 al 19 aprile, ‘Tutti giù per terra’, commedia scritta e diretta da Luca Franco, con Roberta Scardola, Fabrizio Pallotta, Marco Russo e Monica Falconi.

Manuel e Claudio vivono insieme da anni. Le loro esistenze sono completamente diverse. Caotico e scanzonato Manuel, più serio e preciso Claudio. Tutto viene sconvolto dall’arrivo inatteso della loro amica Valentina, che mischia le carte delle loro giornate e le scombussola.

Situazioni comicissime ed equivoci che i tre protagonisti si troveranno loro malgrado a gestire. Perché è tornata Valentina? Ritroveranno la loro armonia di un tempo?

Tutti e giù per terra è una commedia romantica che parla di vita, d’amore e di amicizia. È la storia degli equilibri nei rapporti che spesso una sola variabile può completamente cancellare, per poi crearne di nuovi. È una storia che lascerà il segno.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00;

sabato ore 17:30 e 21:00;

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro