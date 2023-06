‘Tutt’eguale song ‘e criature’: grande musica a Scampia

Doppio concerto gratuito all’insegna della solidarietà in piazza Giovanni Paolo II: guest star Franco Ricciardi e Clementino

Grande musica a Scampia nell’ambito del progetto ‘Tutt’eguale song ‘e criature’, ideato e voluto da Smean Energy in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo, insieme alla Rete Pangea, un gruppo di associazioni del territorio che ha proposto interventi mirati per la rivalutazione del quartiere.

Giovedì 22 e venerdì 23 giugno, dalle ore 18:00 a mezzanotte, piazza Giovanni Paolo II sarà la cornice di due concerti – evento straordinari, con ingresso libero per tutti.

Gli spettacoli rappresenteranno un momento di aggregazione e di festa per la comunità, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare alcuni dei grandi nomi della musica napoletana.

Domani, giovedì 22 giugno, sul palco si esibiranno artisti come Franco Ricciardi, Claudia Megrè, Luna, Pietra Montecorvino e Valentina Stella. La serata sarà presentata da Gigi e Ross con Rosalia Porcaro, che intratterranno il pubblico con la loro simpatia e professionalità.

Il 23 giugno, il palco ospiterà un altro artista di grande successo, Clementino, accompagnato dagli ‘A67. Inoltre, si esibiranno Ciccio Merolla, Peppoh e Vale Lambo.

La direzione artistica di entrambe le serate sarà affidata al Maestro Bruno Lanza, garanzia di spettacoli di altissimo livello.

Spiegano gli organizzatori:

Il nostro progetto è ambizioso e mira a valorizzare Scampia attraverso l’arte e la musica, offrendo agli abitanti un’esperienza unica e coinvolgente. Questo evento rappresenta un momento di celebrazione della musica e della cultura partenopea, mettendo in risalto l’importanza di iniziative culturali volte alla rivalutazione e all’arricchimento del quartiere di Scampia. Attraverso la collaborazione tra Smean Energy, la Fondazione Silvia Ruotolo e la Rete Pangea, siamo orgogliosi di poter offrire a tutti gli abitanti e ai visitatori un’opportunità unica di godere della straordinaria bellezza e vitalità della musica napoletana.

Oltre alla musica, spazio alla solidarietà con numerosi gadget, tra cui i “ventagli della pace” e le t-shirt celebrative dell’evento, per partecipare con un contributo a quanto si sta cercando di costruire.

Obiettivo del progetto, che ha previsto anche l’avvio di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Gofund, è il miglioramento delle condizioni di vita dell’intero territorio.

In particolare, si punterà a creare la prima comunità energetica di quartiere, con una sinergia tra pubblico e privato; a collocare luci LED a salvaguardia della sicurezza al Largo Battaglia, una zona priva di energia elettrica; a rendere green alcune aree con interventi di riqualificazione urbana.

Si mira anche a creare il primo laboratorio riconosciuto di Urban Art, con corsi di formazione per arti e mestieri, in cui le energie ed il genio creativo dei giovani possano essere coltivati, con materiali riciclati e sarà indetto il primo torneo di calcio per ragazzi speciali del quartiere, in collaborazione con la FIGC.

Sponsor della manifestazione sono Errico Porzio, Toraldo, Ipas, Beauty school Anna Iodice, Sunglass up, Perrella, Accademia nazionale della pizza doc, Booty farm, Officina servizi srl, Smean ltd spa, We made srl, Rinarch srl, Desi bar srl, Harley e dikkinson consulting srl, Save my copyrights, Irpinia Made, Nero teorico, Foto Diego, Il Ciondolo, Siamo fritti, Eduard re granit, Infermento, Burger 167, Perrella Birra.