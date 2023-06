‘Tutt’eguale song ‘e criature’: divieto vendita alcolici

Ordinanza in vigore il 22 e 23 giugno a Napoli in piazza Giovanni Paolo II

In occasione della manifestazione di beneficenza ‘Tutt’eguale song ‘e criature‘ prevista per i giorni giovedì 22 e venerdì 23 giugno, dalle 18:00 alle 24:00, presso piazza Giovanni Paolo II a Napoli, è stata firmata un ordinanza dove si fa divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale.

In particolare:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta tre ore prima dell’inizio della manifestazione e fino a cessate esigenze, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree interessate dalla manifestazione, in entrambe le giornate.

