‘Tutte le notti sono una’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma dal 3 al 5 novembre

Sarà in scena dal 3 al 5 novembre, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘Tutte le notti sono una’ di Massimo Natale, Ennio Speranza e Mary Griffo. Con Patrizia Casagrande, Jacqueline Ferry e Valeria Zazzaretta, regia di Fabio Di Gesto.

In un tempo e in uno spazio sospesi tra la vita e la morte, tre donne si incontrano e si raccontano. Sara una donna gentile, còlta, sempre disposta a occuparsi degli altri, è vittima di un marito troppo premuroso, ossessivo dal quale non riesce a separarsi.

Rebecca invece è una giovane donna, curiosa e dinamica, ha da poco interrotto la sua relazione con un ragazzo gentile ma introverso. Romina, la più grande delle tre, è una donna indipendente ma terribilmente sola al punto da intraprendere una relazione con un giovane uomo dipendente dalla cocaina. Tre donne, in modi diversi, mortificate, ferite, maltrattate, tre storie di ordinario femminicidio.

Note di regia Lo spettacolo è una fusione di diversi linguaggi scenici, dal teatro fisico al teatro tradizionale, un’ode all’espressività delle anime umane. Le protagoniste sono anime vaganti senza una precisa meta che condividono storie di lotta e sopravvivenza. Le attrici non sono semplici interpreti, ma anime in evoluzione. Il loro compito è comunicare emozioni attraverso movimenti, gesti, sguardi e con essi la parola che è elemento cardine in questo lavoro. Il montaggio delle scene segue una velocità tale da restituire al pubblico il tormento e l’agitazione dei personaggi. Un climax finale ci guiderà verso il loro destino. I suoni si fondono con le voci, creando un’atmosfera sonora immersiva. La luce gioca un ruolo cruciale. Da ombre suggestive a esplosioni di colore, l’illuminazione accentua l’emozione del momento.

Fabio Di Gesto

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com