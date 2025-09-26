Tutt’ ‘e Napulitane dispositivo traffico in Piazza Plebiscito a Napoli

In rigore il 29 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Lunedì 29 settembre, a partire dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze, è istituito un particolare dispositivo di circolazione per l’evento musicale Tutt’ ‘e Napulitane, che si terrà in Piazza Plebiscito e strade limitrofe:

Dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze:

1. divieto di transito veicolare:

• nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura, l’edificio del Commiliter (Palazzo Salerno) e Rampe Paggeria;

• in Via Solitaria e Piazzetta Salazar eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

• in Via San Carlo eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle Forze dell’Ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);

• in Via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio dall’intersezione con Via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

2. senso unico di circolazione:

• in Piazza Carolina, dalla confluenza di Via Giovanni Serra a quella di Via Chiaia;

• in Via Chiaia, dalla confluenza di Piazza Carolina a quella di Piazza Trieste e Trento.

Dalle ore 18:00, fino a cessate esigenze, sospensione:

• dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana, in Via San Carlo e in Via Cesario Console;

• dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) in Piazza Carolina e in Via San Carlo.

Dalle ore 9:00, fino a cessate esigenze, divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, eccetto per veicoli dei possessori di posto H personalizzato individuato da contrassegno in:

• Piazza Trieste e Trento;

• Via San Carlo;

• Via Vittorio Emanuele III;

• Piazzetta Carolina;

• Via Giovanni Serra;

• Rampe Paggeria;

• Via Cesario Console.

Ordinanza