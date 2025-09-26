Tutt’ ‘e Napulitane dispositivo traffico in Piazza Plebiscito a Napoli

In rigore il 29 settembre
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Lunedì 29 settembre, a partire dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze, è istituito un particolare dispositivo di circolazione per l’evento musicale Tutt’ ‘e Napulitane, che si terrà in Piazza Plebiscito e strade limitrofe:
Dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze:
1. divieto di transito veicolare:
• nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura, l’edificio del Commiliter (Palazzo Salerno) e Rampe Paggeria;
• in Via Solitaria e Piazzetta Salazar eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;
• in Via San Carlo eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle Forze dell’Ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);
• in Via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio dall’intersezione con Via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.
2. senso unico di circolazione:
• in Piazza Carolina, dalla confluenza di Via Giovanni Serra a quella di Via Chiaia;
• in Via Chiaia, dalla confluenza di Piazza Carolina a quella di Piazza Trieste e Trento.
Dalle ore 18:00, fino a cessate esigenze, sospensione:
• dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana, in Via San Carlo e in Via Cesario Console;
• dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) in Piazza Carolina e in Via San Carlo.
Dalle ore 9:00, fino a cessate esigenze, divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, eccetto per veicoli dei possessori di posto H personalizzato individuato da contrassegno in:
• Piazza Trieste e Trento;
• Via San Carlo;
• Via Vittorio Emanuele III;
• Piazzetta Carolina;
• Via Giovanni Serra;
• Rampe Paggeria;
• Via Cesario Console.