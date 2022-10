Tutela Costa Toscana, Giani: ‘Massimo impegno’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A dirlo il Presidente della Regione Eugenio Giani nel corso del convegno che si è svolto stamani nella tenuta di San Rossore a Pisa ‘La tutela della Costa toscana: dal monitoraggio alla programmazione’.

Ha proseguito Giani:

L’ultimo governo in carica aveva voluto che al di là dei singoli progetti delle sei missioni vi fosse un progetto bandiera per ciascuna delle Regioni e la Toscana ha scelto la Costa, la tutela e la valorizzazione a contrasto dei fenomeni di erosione e prevedendo una cornice specifica che comporta un intervento di 95 milioni sulle coste.

Spiega l’Assessore Monni:

Questo progetto mette insieme sia interventi di più breve respiro ad altri più strutturali, tutti concertati con Comuni e categorie economiche.

Senza dubbio gli interventi di più rapida realizzazione sono i ripascimenti, che sono importanti sia per l’ambiente che per una questione economica, dato che la nostra costa non è solo quella delle bandiere blu e della biodiversità, ma anche quella degli stabilimenti che accolgono ogni anno migliaia di turisti e che rappresentano un altro tipo di elemento di qualità, anch’esso da salvaguardare.

Gli interventi più strutturali, invece, richiederanno più tempo ma sono frutto di un percorso partecipativo e sono distribuiti lungo tutta la costa per garantire un equilibrio territoriale. Sono stati individuati come priorità e per realizzarli, dimostrando la nostra buona volontà, abbiamo investito 10,5 milioni di risorse regionali e chiesto al Governo altri 95.

Abbiamo scelto di organizzare questo convegno sull’erosione costiera a Pisa proprio perché sappiamo che qui questo tema è molto sentito e desta preoccupazione in vista della realizzazione della Darsena Europa, e anche oggi abbiamo ribadito che la Regione eserciterà fino in fondo le nostre competenze ed il potere che abbiamo per tenere in equilibrio sostenibilità e sviluppo.