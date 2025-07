Tutela ambiente, protocollo Regione Toscana – Carabinieri forestali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente e Assessore all’agricoltura e foreste Stefania Saccardi, ha dato il via libera alla bozza di convenzione tra Regione Toscana e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’impiego delle Unità dei Carabinieri forestali nell’ambito di alcune materie di competenza regionale.

La convenzione riguarda principalmente compiti e funzioni che interessano la vigilanza e il controllo per la tutela forestale, la prevenzione degli incendi boschivi, l’attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare.

Altri importanti ambiti di intervento riguardano attività di controllo sulla filiera dei rifiuti, sul rispetto del piano di qualità dell’aria, sulla vigilanza e il controllo per la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, oltre che sulla vigilanza e il controllo inerente la coltivazione delle cave.

Il Presidente Giani ha detto:

Una sinergia fondamentale tra Istituzioni per rendere più efficace l’azione della Regione in materia di controlli la collaborazione su queste tematiche cruciali ci darà più forza in materia ambientale e di prevenzione.

Ringrazio i Carabinieri Forestali per il loro impegno quotidiano nella nostra regione su questioni che hanno a che fare direttamente con la qualità della vita dei nostri cittadini in tutti i territori della Toscana diffusa.