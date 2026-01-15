Tutela ambiente, Campania protagonista con 11 Comuni Plastic Free 2026

Il riconoscimento sarà conferito il 14 marzo 2026 al Teatro Olimpico di Roma

La Campania conferma la sua presenza tra le regioni più attive d’Italia sul fronte ambientale, con 11 Comuni selezionati da Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle Amministrazioni che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela del territorio e nella lotta all’inquinamento da plastica.

Il dato è stato annunciato nel corso della presentazione ufficiale a Montecitorio, dove sono stati svelati i 141 Comuni italiani che hanno superato la valutazione prevista dal progetto, giunto alla sua quinta edizione.

Alla conferenza stampa erano presenti l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera, il fondatore e Presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e i referenti regionali dell’associazione.

De Gaetano ha dichiarato:

Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari.

Soddisfazione anche dal fronte campano, come sottolinea Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free per la Campania:

11 realtà virtuose in Campania, 11 Amministrazioni locali che hanno scelto di stare dalla parte dell’ambiente, dicendo no alla plastica. Un impegno concreto fatto di campagne di sensibilizzazione, pulizie del territorio, rete di associazioni, eventi sostenibili e buone pratiche che coinvolgono tutti i cittadini. La Campania dimostra che il cambiamento è possibile e che si può sperare in un futuro migliore.

Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà l’impegno delle Amministrazioni locali selezionate.

La valutazione di Plastic Free Onlus si basa su 20 criteri, tra cui l’adozione di ordinanze ambientali, la riduzione della plastica monouso negli uffici pubblici e nelle scuole, la presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti, come fototrappole e sanzioni, la promozione della raccolta differenziata e la collaborazione con i volontari dell’associazione.

I Comuni Plastic Free 2026 in Campania sono: Benevento (BN); Casola di Napoli, Cesa, Falciano del Massico, Succivo (CE); Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco, Pompei, Sant’Anastasia (NA); Agropoli (SA).

Un traguardo che certifica il crescente protagonismo ambientale dei territori campani, dove istituzioni, cittadini e volontari dimostrano che il cambiamento, se condiviso e continuo, è davvero possibile.