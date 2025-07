Tuscia, Rocca: ‘Nessun deposito di scorie nucleari’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È surreale dover leggere accuse infondate e allusioni che allarmano inutilmente i cittadini, da parte del gruppo consiliare PD della Regione Lazio, rispetto al deposito di scorie nucleari nella Tuscia.

La nostra posizione non è mai cambiata: è un no netto, senza ambiguità. Lo abbiamo detto in Aula, lo abbiamo messo nero su bianco nei documenti ufficiali e lo abbiamo portato davanti ai giudici, aderendo al ricorso della Provincia di Viterbo.

La Regione Lazio è pronta a tutelare il proprio territorio con ogni strumento disponibile, giuridico e politico. Saremo sempre dalla parte dei cittadini della Tuscia, senza se e senza ma.

Difenderemo, insieme, questa terra da un progetto che non tiene conto della sua vocazione agricola, ambientale e storica. La Tuscia non può e non deve diventare la discarica nucleare d’Italia.