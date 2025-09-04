Turismo Viterbo, Palazzo: Attacco sventato alla Macchina di Santa Rosa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La notizia dello sventato attacco terroristico alla Macchina di Santa Rosa ci scuote profondamente, ma ci ricorda, allo stesso tempo, quanto sia importante il lavoro straordinario delle Forze dell’Ordine, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il tempestivo intervento che ha evitato il peggio.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando l’operazione che ha impedito un grave attentato alla storica festa viterbese.

L’Assessore Elena Palazzo

La Macchina di Santa Rosa è il simbolo religioso identitario che rappresenta la città di Viterbo, ma è anche un patrimonio immateriale dell’UNESCO, conosciuto e ammirato in tutto il mondo.

La festa rievocativa, che si svolge ogni anno, attira migliaia di visitatori, contribuendo a rafforzare l’immagine turistica e culturale del Lazio.

Nessuno potrà mai minacciare la forza di una comunità unita attorno alle proprie radici.

Come Regione Lazio saremo sempre al fianco dei cittadini e delle istituzioni locali per sostenere, promuovere e proteggere il valore universale delle nostre tradizioni, che rappresentano il cuore pulsante della nostra identità e del nostro turismo.