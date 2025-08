Turismo Lazio, Palazzo: Con 8 mln rifinanziamo la Legge sul Litorale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con lo stanziamento di 8 milioni di euro che abbiamo approvato in sede di assestamento di bilancio durante l’ultimo Consiglio regionale, la Regione Lazio rifinanzia la Legge sul Litorale e offre nuova linfa a numerosi Comuni costieri per la realizzazione di progetti strategici per il territorio.

Un intervento concreto che rafforza le nostre politiche a favore della Blue Economy e del turismo, due asset fondamentali per lo sviluppo del Lazio.