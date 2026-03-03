Home Territorio Estero Turismo: la Regione Campania alla ITB di Berlino

Turismo: la Regione Campania alla ITB di Berlino

la Regione Campania alla ITB di Berlino

Maraio: La promozione come strumento di sviluppo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Dopo la missione istituzionale a New York, la Regione Campania prosegue il proprio percorso di posizionamento sui mercati internazionali e approda a Berlino in occasione di ITB Berlin, la principale fiera mondiale del turismo.

La presenza si inserisce in una strategia organica di internazionalizzazione dell’offerta turistica e culturale regionale; a Berlino, la Regione consolida questo percorso, rafforzando il dialogo con il mercato europeo e annunciando la campagna di comunicazione internazionale 2026 presso l’aeroporto di Francoforte dal 9 marzo al 16 maggio 2026.

L’Assessore al Turismo Enzo Maraio spiega:

Dopo gli Stati Uniti proseguiamo con determinazione il percorso di internazionalizzazione delle eccellenze campane.

La presenza a Berlino e l’avvio della campagna sull’aeroporto di Francoforte rappresentano la continuità di una strategia chiara: posizionare stabilmente la Campania tra le grandi destinazioni globali, rafforzando l’integrazione tra promozione, infrastrutture e collegamenti aerei.

La promozione non è un’azione isolata, ma uno strumento di sviluppo: significa attrarre flussi qualificati, sostenere l’occupazione, valorizzare le nostre filiere culturali ed enogastronomiche e accompagnare la crescita infrastrutturale della regione.

Le eccellenze campane devono essere sempre più competitive sui mercati internazionali e riconoscibili come sistema integrato.

In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa promossa da Federalberghi Ischia & Procida nell’ambito di ITB Berlin, con una degustazione enogastronomica dedicata ai vini DOC dell’isola d’Ischia, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Ischia, presso l’area ENIT.

L’appuntamento intende valorizzare il 60° anniversario del riconoscimento della DOC ischitana.

