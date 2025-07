Turismo enogastronomico: via all’avviso per promozione della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Turismo enogastronomico e sviluppo locale: al via l’Avviso Pubblico per promuovere il turismo attraverso progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, la coesione e l’inclusione sociali.

La Regione Campania lancia un’importante iniziativa a sostegno del turismo enogastronomico, integrato con la promozione culturale e paesaggistica dei territori.

L’Avviso, pubblicato sul BURC n. 52 del 28 luglio 2025, si inserisce nella linea di azione ‘Valorizzazione del turismo enogastronomico’ e prevede uno stanziamento complessivo di 9,5 milioni di euro, destinati a sostenere progetti capaci di promuovere le eccellenze campane attraverso esperienze autentiche e inclusive.

I progetti, da presentare, tra il 9 e il 30 settembre 2025, dovranno coniugare la promozione dei prodotti agroalimentari certificati con la valorizzazione dei contesti storici, religiosi, naturalistici e culturali.

Saranno privilegiati gli interventi in grado di favorire la destagionalizzazione, la delocalizzazione dei flussi turistici, con un focus di attenzione sull’accessibilità, attraverso eventi, percorsi educativi ed esperienziali nei territori.

Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, afferma:

Con questo Avviso si apre un capitolo nella progettazione turistica regionale assai significativo.

Il nostro obiettivo era ed è costruire un sistema turistico consapevole e partecipato, in cui le infrastrutture culturali immateriali, gli insediamenti produttivi e la ricettività locale dialoghino in modo virtuoso.

I tasselli della programmazione regionale convergono in un disegno finalmente unitario: dal progetto Praesentia ai Cammini, alle Linee Guida delle DMO, al turismo artigianale ed enogastronomico tutto converge in una strategia composita ma unitaria, che pone le basi per una innovazione di sistema proiettata negli anni a venire.

Il lascito è fecondo e guarda a un turismo trasformativo, fondato sui valori della solidarietà e della qualità diffusa.