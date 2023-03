Turismo educativo, in Toscana il ‘Manifesto di valori’

Proposte concrete e buone pratiche per alunni e insegnanti

La Toscana mette a punto un’offerta che parla a un segmento turistico e culturale unico: quello del mondo dell’istruzione.

Ecco dunque il progetto presentato al Salone Didacta questa mattina, 10 marzo, e preceduto dall’intervento dall’Assessore all’economia e al Turismo, Leonardo Marras: il Manifesto dei valori per il Turismo Educativo in Toscana.

Il Manifesto è il risultato del gruppo di lavoro coordinato da Toscana Promozione Turistica, frutto del confronto fra esperti, di formazione, educazione e apprendimento, con gli operatori toscani coinvolti nell’offerta per il turismo scolastico e formativo.

Un lavoro durato sei mesi che ha portato tutti gli attori del tavolo a mettere a fuoco alcune linee guida capaci di orientare gli operatori turistici del settore, grazie a un vero e proprio vademecum di pratiche e atteggiamenti.

Ha detto l’Assessore Leonardo Marras:

La Toscana amplia ancora di più la propria offerta turistica aprendosi in maniera sempre più strutturata anche al mondo della scuola e dell’educazione. Le ‘riflessioni condivise’ che hanno portato alla stesura del Manifesto che oggi presentiamo non sono rimaste mero esercizio teorico ma sono state messe a terra dagli operatori dei territori, dando vita a un catalogo di concrete proposte di viaggio, rivolte al mondo dell’istruzione, con l’obbiettivo di rendere la visita in Toscana un utile strumento di apprendimento per insegnanti e per alunni.

La premessa è la condivisione degli obiettivi di sostenibilità di agenda 2030. I 17 punti focali identificati nel programma d’azione ONU sono stati analizzati e declinati in ambito educativo: ne sono emersi cinque aspetti fondamentali che la Toscana intende ‘valori fondativi’ di un turismo didattico attivo nella formazione delle generazioni attuali e future.

Cinque aspetti che sono poi cinque parole d’ordine quali: Sostenibilità, Esperienzialità, Innovazione, Sicurezza, Inclusività ed Interculturalità.

Una Toscana che non ti aspetti, che dagli alunni delle scuola primaria a quello della secondaria potranno conoscere con esperienze uniche nel paesaggio, nell’arte, perfino nelle miniere, Maremma: centro Squali della Valpiana, Massa Marittima e Follonica; nel mondo della geologia, Lunigiana, nella preistoria, alla Tecchia preistorica, sito archeologico e paleontologico di rinomanza internazionale che permette di scoprire questa caverna in cui vissero l’uomo di Neanderthal e animali preistorici oggi estinti, in particolare l’Orso delle Caverne.

E poi ancora ‘L’agenda degli Etruschi’ in Valdichiana, le passeggiate con i greggi di pecore sul tracciato della Francigena, grazie a una giornata con il pastore ai piedi dell’Appennino, il trekking urbano sulle orma di Galilei, Firenze e Arcetri, il ‘percorso dell’Inferno di Dante e Boccaccio’.