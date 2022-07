Turismo, convegno FILCAMS CGIL sulle opportunità di lavoro al Sud

‘Il turismo come opportunità di occupazione per il Mezzogiorno’ in programma il 12 luglio a Castel dell’Ovo a Napoli

Si terrà martedì 12 luglio, alle ore 9:30, nella Sala Compagna del Castel dell’Ovo a Napoli, il convegno ‘Il turismo come opportunità di occupazione per il Mezzogiorno – Lotta al lavoro precario, povero e sommerso: prospettive e proposte’, organizzato dalla Filcams CGIL.

L’iniziativa è l’ultima tappa di ‘Destinazione Sud’ con la quale la Federazione italiana dei lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi ha portato la discussione sul futuro del settore in tante città meridionali, nell’ambito del ciclo nazionale di incontri ‘Il nostro turismo’.

Al centro della discussione, i dati su un comparto che sta ritornando faticosamente a regime, dopo due anni di forte sofferenza a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, e le idee per rafforzare la ripresa garantendo anche ai lavoratori maggiore stabilità e condizioni adeguate sia dal punto d vista economico che della sicurezza.

Al dibattito, che sarà introdotto da Luana di Tuoro, Segretario Generale Filcams Cgil Napoli – Campania, e moderato dal giornalista Antonio Vastarelli, prenderanno parte: Nicola Ricci, Segretario generale CGIL Napoli – Campania, Fulvio Bonvitacola, Vicepresidente Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Dino Falconio, Subcommissario del SIN Bagnoli – Coroglio, Giuseppe Cantisano, Direttore Ispettorato Regionale del Lavoro Sud Italia, Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi Campania, Giovanna Mazzarella, Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, Michela Cerimele, Ricercatrice Centro per la Riforma dello Stato.

A tirare le somme del dibattito sarà Fabrizio Russo, Segretario FILCAMS CGIL Nazionale.