Turismo Campania, al via progetto di valorizzazione della Via Appia

Casucci: ‘Stiamo costruendo un progetto di grande impatto che valorizzerà il patrimonio storico e paesaggistico delle nostre province’

Nuovo passo in avanti per la valorizzazione della ‘Via Appia – Regina Viarum’: si assegnano risorse e strumenti operativi per la riconfigurazione turistica e culturale dell’antico tracciato romano che attraversa le province di Avellino, Benevento e Caserta.

Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, dichiara:

La Campania è una destinazione turistica ricca e diversificata. Qui si viene per tante ragioni, determinate soprattutto dal bisogno di un benessere personale che si sposa con inedite esperienze collettive. Tra queste i Cammini, il turismo lento e rigenerativo occupano un segmento del mercato già affermato ma con grandi potenzialità, anche perché i viaggiatori possono orientare scelte virtuose a beneficio dei cittadini residenti e del governo dei processi di sviluppo territoriale.

Il progetto rientra nell’ambito dell’Accordo di Coesione – FSC 2021/2027, area tematica ‘Cultura’, grazie alla delibera che quest’anno ha destinato complessivamente 2.875.000 euro alla realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione della Via Appia in Campania.

La Regione ha quindi avviato già in questo mese di agosto l’iter per l’individuazione dei Comuni capofila attraverso una manifestazione di interesse finalizzata alla definizione delle progettualità territoriali.

I Comuni selezionati avranno il compito di strutturare percorsi turistici integrati, intervenire sulla manutenzione e messa in sicurezza del tracciato storico, attivare sistemi di fruizione innovativi, rafforzare la comunicazione e la segnaletica, e promuovere attività culturali, educative e partecipative.

Il progetto prevede anche l’utilizzo di strumenti digitali per la geolocalizzazione dei tracciati e la narrazione del patrimonio, con particolare attenzione al coinvolgimento delle comunità locali.

L’Assessore Casucci precisa: