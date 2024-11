Turismo, alla BTO 2024 confronto sull’equilibrio tra uomo e tecnologia

La XVI edizione è in programma il 27 e 28 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze

Individuare il punto d’equilibrio tra l’AI e la necessaria presenza ed interazione del fattore umano in campo turistico.

Prosegue anche quest’anno alla BTO – Be Travel Onlife, giunta alla sedicesima edizione, 27 e 28 novembre prossimi alla Stazione Leopolda di Firenze, il viaggio all’esplorazione del mondo dell’innovazione nel mondo del travel.

Quest’anno il titolo è ‘Balance: AI Confluence in Travel‘, ma oltre che di Intelligenza artificiale si tratterà anche dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle abitudini di viaggio e di tanti altri temi grazie al confronto con i maggiori esperti del settore.

L’edizione 2024 di BTO è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Sono intervenuti il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras, il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, il Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo ed il Direttore scientifico di BTO2024 Francesco Tapinassi.

Giani ha sottolineato:

Una manifestazione a cui la Regione tiene in modo particolare. Vetrina e punto di incontro per un intero settore che è cruciale per l’economia toscana e per una regione che non è solo città d’arte ma anche medi e piccoli centri, mare, montagna, collina: tutti in grado di mettere a disposizione un’offerta davvero vasta e variegata. Ma, soprattutto, occasione di confronto tra operatori, enti e istituzioni sul tema dell’innovazione e della digitalizzazione, che è il vero focus della BTO e l’elemento che l’hanno trasformata in un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale.

Marras ha aggiunto:

Giunta ormai alla 16a edizione BTO afferma e consolida il suo ruolo nel panorama turistico nazionale e internazionale, spaziando su tutti i trend tecnologici. Il tema dell’equilibrio, al centro di questa edizione, è fondamentale. Riguarda ‘uso della tecnologia, dato che l’esperienza turistica è anzitutto umana e sociale. Riguarda la sostenibilità e l’impatto dei cambiamenti climatici, l’incidenza sulle destinazioni, sulle offerte. Ed è anche il tema che abbiamo provato a declinare rispetto alla revisione del Testo Unico sul turismo, in via di approvazione. BTO sarà anche l’occasione per fare un bilancio con tutti gli attori, istituzionali e non, che operano nel settore.

Secondo il Direttore scientifico Tapinassi:

A un anno dall’annuncio dell’avvento dell’AI, BTO 2024 rappresenta un’edizione di bilancio: cosa questa grande innovazione tecnologica ha prodotto per il turismo e cosa può ancora apportare. Gli oltre 300 relatori rifletteranno sui bisogni reali, ma con lo sguardo rivolto ad un futuro possibile per essere preparati come imprese, come territori e come governance. Il tema di quest’anno, ‘Bialance’, fa riferimento alla ricerca di un nuovo equilibrio fra uomo e macchina attraverso l’intelligenza artificiale, e tra il viaggiatore e le imprese a partire da un interessantissimo studio che inverte il punto di vista chiedendo al turista cosa pensa dell’AI.

Palumbo ha spiegato:

Fondazione Sistema Toscana, che da sempre coordina la comunicazione di BTO sia offline che online, fornisce il suo contributo al programma scientifico in tre panel, in primis nell’incontro dedicato a Toscana 2025 nel quale illustreremo dati e nuovi progetti di Visittuscany.com. Sempre di Toscana si parlerà in altri due focus a cura di FST su AI nei sistemi digitali delle destinazioni e sulla digitalizzazione delle imprese turistiche. A cura di FST anche l’infrastruttura tecnica per la diretta video streaming, che permetterà di seguire BTO anche da remoto, e la Media partnership RAI che per la prima volta ci accompagnerà in maniera strutturata nel racconto della manifestazione attraverso Rainews.it e Rai Cultura. La nostra testata giornalistica, intoscana.it, è media partner fin dalle prima edizioni e sta raccontando l’evento con tappe di avvicinamento.

Conclude infine Massimo Manetti, dicendo:

BTO è un marchio di Regione Toscana e Camera di commercio, da oltre 15 anni intercetta le innovazioni del settore cercando di aiutare le imprese a non guardare il fenomeno dall’esterno, ma a capirne le dinamiche e a interpretarle. Il sistema camerale, proprio in considerazione dei contenuti innovativi di cui BTO è portatrice, ha voluto coinvolgere i Punti impresa digitale, PID, che costituiscono uno strumento di ascolto privilegiato in tema di doppia transizione, digitale ed energetica, delle PMI italiane in tutti i settori economici. Anche la Camera di commercio di Firenze fa parte del network ‘Punti impresa digitale’, il cui obiettivo è la sensibilizzazione e diffusione di conoscenza base sulle tecnologie 4.0 capaci di rendere le imprese più competitive sui mercati internazionali.

BTO è promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze.