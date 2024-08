Turcinieddi pugliesi

Ingredienti

600 grammi di interiora di agnello

2 limoni

Parmigiano grattugiato q.b.

Prezzemolo q.b.

Budello di agnello q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

La cucina popolare ha sempre fatto ampio uso di ingredienti apparentemente di scarto o comunque poveri che poi, però, danno origine a piatti buonissimi, spesso riscoperti anche dalla cosiddetta cucina nobile o gourmet.

Uno di questi sono le frattaglie, di agnelli, maiali, galline, di solito allevati in proprio.

Questa ricetta è molto semplice da realizzare, da provare magari come secondo di domenica o da aggiungere in una delle grigliatone estive.

La prima cosa da fare è pulire per bene le interiora, prima in acqua corrente, per togliere il grosso delle impurità, poi in acqua e sale.

Un ultimo passaggio lo facciamo lasciandoli in acqua e limone per almeno un’ora.

Dopodiché, asciughiamo per bene e li tagliamo a striscette, che condiamo con sale, pepe, prezzemolo e parmigiano, per poi avvolgerle nel budello fino ad ottenere degli involtini.

Assicuriamoci di aver chiuso bene le estremità, in modo che non si aprano durante la cottura.

Le varianti possono essere diverse, possiamo usare il pecorino invece del parmigiano, condire con alloro, aglio, peperoncino, rosmarino o altre spezie, come sempre è un fatto di gusto.

I nostri turcinieddi sono pronti per essere grigliati.

Anche se, come alternativa, li possiamo cuocere al forno con le patate.

In entrambi i casi, accompagniamo con un Primitivo di Manduria.

Buon appetito!