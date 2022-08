Tunisia: Marocco non partecipa al Summit TICAD

E richiama per consultazioni il suo Ambasciatore a Tunisi

Il Marocco ha deciso di non partecipare all’8° Summit Tokyo International Conference on African Development, TICAD, che si tiene in Tunisia il 27 e 28 agosto e di richiamare immediatamente per consultazioni il suo Ambasciatore a Tunisi.

Si tratta di una risposta alla Tunisia che con l’atteggiamento assunto nel quadro della Processo del forum di cooperazione Giappone – Africa, conferma la sua ostilità nei confronti del Regno.

Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’estero in un comunicato.

Dopo aver recentemente moltiplicato le posizioni e gli atti negativi nei confronti del Regno del Marocco e dei suoi interessi superiori, l’atteggiamento della Tunisia nell’ambito del processo TICAD, Forum di cooperazione Giappone – Africa, conferma una palese ostilità.

La stessa fonte aggiunge infatti, che la Tunisia, contro il parere del Giappone e in violazione del processo di preparazione e delle regole stabilite, ha deciso unilateralmente di invitare un’entità separatista, rilevando che l’accoglienza riservata dal capo dello Stato tunisino al leader della milizia separatista, è un atto grave e senza precedenti, che ferisce profondamente i sentimenti del popolo marocchino e delle sue forze vive.

Di fronte a questo atteggiamento ostile e lesivo nei confronti delle relazioni fraterne che i due Paesi hanno sempre mantenuto, il Regno del Marocco ha ritenuto opportuno non partecipare all’8° Vertice TICAD e di richiamare immediatamente per consultazioni il suo ambasciatore a Tunisi.

Questa decisione, insiste il Ministero, non intacca in alcun modo i legami forti e intatti tra i popoli marocchino e tunisino, legati da una storia comune e da un destino condiviso.

Inoltre, non mette in discussione l’attaccamento del Regno del Marocco agli interessi dell’Africa e la sua azione all’interno dell’Unione africana, né mette in discussione l’impegno del Regno all’interno del TICAD.