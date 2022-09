‘Tu, mio’ al Maschio Angioino

In scena il 12 settembre a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Maschio Angioino di Napoli continua a essere ‘palcoscenico’ naturale per la rassegna Settembre al Castello 2022, ospitando lunedì 12 settembre 2022 alle ore 21:00, ‘Tu, mio’ dall’omonimo testo di Erri De Luca, con Nico Ciliberti e le musiche dal vivo di Giacinto Piracci, per la regia di Annamaria Russo, nell’ambito di Estate a Napoli 2022.

Il ragazzo e il mare: si può racchiudere così l’avventura di un’estate definitiva per un adolescente degli anni Cinquanta. Il lento addestramento alla pesca, le conversazioni sulla guerra con il pescatore, che è stato soldato sul fronte orientale, l’isola del sud aspra e fertile.

Tutto questo ‘predispone’ l’incontro con una ragazza di qualche anno più grande di lui, venuta a far vacanza al mare e che, per uno strano sortilegio, vede rivivere nel ragazzo il fantasma del padre ucciso dai tedeschi.

Il ragazzo reagisce con timidezza d’amore e con l’assillo di un’indagine per forzare il segreto contenuto in lei. E il segreto si aprirà come una serratura in un punto, nel nome. Glielo rivelerà il pescatore.

‘Tu, mio’ è un racconto di superamento della cosiddetta linea d’ombra, centrato sul passaggio dai privilegi dell’adolescenza alla ruvidezza della maturità.

L’elemento dominante del racconto è proprio la ricerca delle contraddizioni e il passaggio d’identità: da un lato quella del sedicenne protagonista della storia, che si trova a fare i conti con l’approssimarsi dell’età adulta; dall’altro, tra le righe, quella di un’Italia impegnata a purgare l’atmosfera indefinita del dopoguerra, con la necessità di lasciarsi alle spalle problemi di alleati vecchi e nuovi.

Oltre le illusioni della giovinezza si apre il campo dell’avventura nell’esistenza. Quest’avventura, ogni adolescente la scopre con dolore, con sofferenza, e non potrà essere mai cifrata negli schemi delle consolazioni giovanili.

‘Tu, mio’ è una storia d’amore struggente, una corsa a perdifiato verso la fine di un amore senza fine. È dolore stretto dentro i pugni di una vita che non lascia alternative, la voglia di riscrivere una storia con l’incoscienza della giovinezza, il desiderio disperato di riscattare la morte con l’amore.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul luogo dell’evento, a partire dalle 20:30 del giorno stesso, salvo disponibilità dei posti, online al link bit.ly/PozzoPendolo_MaschioAngioino e nei punti vendita indicati al link etes.it/retailers/find.

Tu, mio di Erri De Luca

Napoli, Maschio Angioino, lunedì 12 settembre 2022

Inizio della rappresentazione ore 21.00, ingresso euro 16 (intero) ed euro 12 (ridotto)

Info ai numeri 0815422088, mob 3473607913, email info@ilpozzoeilpendolo.it