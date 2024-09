‘Tu cosa pensi che sia la pace’ alla Cattedrale di Casertavecchia

Il libro a cura di Teresa Diana sarà presentato l’8 settembre

Domenica 8 settembre, alle ore 19:00 presso la Cattedrale di Casertavecchia, sarà presentato il libro ‘Tu cosa pensi che sia la pace’, curato da Teresa Diana ed edito da Icaria, nuovo marchio che affianca Terre Blu con una diversa strategia editoriale.

L’evento, dal titolo ‘Dai bambini a Papa Francesco‘, rientra nell’ambito della rassegna ‘Un borgo di libri’ diretta da Luigi Ferraiuolo.

Teresa Diana dialogherà con Padre Enzo fortunato. Dopo i saluti istituzionali, presenteranno il libro Rosa Suppa, dirigente della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Valle di Maddaloni, Francesco Buzzo, sindaco di Valle di Maddaloni, e don Giuseppe di Bernardo, cancelliere della Diocesi di Caserta. Modererà l’incontro Maria Beatrice Crisci.

Interverranno anche il coro Cantate Domino, diretto da Rosa e Raffaele Colella, e i giovani scrittori in erba. Il ricavato andrà in beneficenza.

In un mondo in cui il caos e l’incertezza sembrano prevalere, la ricerca della pace diventa più che mai essenziale.

In questo dibattito mettiamo insieme le profonde riflessioni sulla pace dei bambini delle classi quinte di Valle di Maddaloni raccolte dalla maestra Teresa Diana in tempo di pandemia, scoprendo una visione pura e autentica che noi adulti dobbiamo ascoltare e valorizzare; e il profondo lavoro con i bambini di padre Enzo Fortunato, partendo da Assisi e passando per il programma ‘In viaggio con Francesco’ su Rai1 fino a diventare collaboratore di Papa Francesco con la Giornata mondiale dei bambini.