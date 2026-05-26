TSM2: Rinaldi: Il progetto di rilancio va avanti con determinazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il nostro impegno per il rilancio del Terminillo, attraverso il progetto Terminillo Stazione Montana, TSM2, è in atto e prosegue con determinazione.

Nessuna bocciatura, come riportato da alcuni organi di stampa locali e nazionali, ma esclusivamente la richiesta di un aggiornamento della valutazione ambientale, prevista nell’ambito dell’iter stabilito dalla direzione regionale competente.

Il progetto rappresenta un punto di partenza fondamentale per il potenziamento della stazione sciistica reatina, per garantire un futuro stabile e sostenibile al comprensorio del Terminillo.

Un rilancio ambizioso, condiviso e sostenuto dalla Giunta Rocca, che punta a coniugare sviluppo economico, valorizzazione turistica e tutela ambientale.

Il nostro impegno resta quello di investire concretamente nel futuro delle aree interne e montane del Lazio, attraverso una politica capace di creare opportunità, occupazione e crescita, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.