TSM2: nessuna bocciatura, in corso aggiornamento della VIA

La precisazione della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, appresa la notizia della presunta «bocciatura» del progetto Terminillo Stazione Montana, TSM2, da parte di alcuni organi di stampa nazionali e locali, ritiene necessario puntualizzare quanto segue.

Considerata la relazione richiesta dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, della Regione Lazio nell’ambito della procedura di proroga della stessa VIA, la competente Area di protezione e gestione della biodiversità ha evidenziato la necessità di aggiornare la valutazione di incidenza ambientale alla luce dei nuovi dati scientifici acquisiti negli ultimi anni sul sistema ambientale del comprensorio del Terminillo.

Tale comunicazione non rappresenta in alcun modo una «bocciatura del progetto», né un blocco definitivo dell’iter amministrativo.

La Valutazione di Impatto Ambientale positiva rilasciata nel 2021 non è stata annullata né revocata e resta tuttora valida nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’attuale fase riguarda esclusivamente ulteriori approfondimenti tecnico-ambientali richiesti per la definizione della procedura di proroga, anche in considerazione delle nuove linee guida regionali in materia di Valutazione di Incidenza.

È inoltre opportuno ricordare che il progetto TSM2 ha già superato il vaglio della giustizia amministrativa: sia il TAR del Lazio sia il Consiglio di Stato hanno infatti respinto i ricorsi presentati contro il procedimento di VIA, confermandone la legittimità.

Ora è in corso da parte della Provincia di Rieti la predisposizione della documentazione integrativa richiesta dagli uffici regionali, confermando la volontà di proseguire il percorso autorizzativo per il rilancio del Terminillo.