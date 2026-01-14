TSD, il punto sull’azienda al tavolo del MIMIT

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Riflettori accesi per l’azienda del settore telecomunicazioni TSD, con il tavolo al MIMIT che si è tenuto questa mattina, seguito per la Regione Toscana da Valerio Fabiani, Consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali.

Fabiani dichiara:

Il tavolo al Ministero lo abbiamo chiesto anche noi come Regione e ringraziamo il Governo per la convocazione. La situazione resta complicata e anche paradossale, visto che siamo in un settore in cui il lavoro non manca.

Confidiamo che sia approvata l’amministrazione straordinaria e che questo rappresenti l’occasione di voltare pagina.

Occorre ancora una volta chiedere un’assunzione di responsabilità e un maggiore ruolo da parte della committente Fibercop, partecipata dal Ministero dell’economia e da Cassa depositi e prestiti.

Da subito come Regione abbiamo raccolto le istanze dei lavoratori di TSD.

Il tavolo al Ministero è stato convocato alla luce della nomina del commissario che svolgerà la verifiche necessarie per attivare l’amministrazione straordinaria. Una procedura che è scattata dopo che la precedente proprietà aveva fatto domanda di concordato, che però è stata rigettata.