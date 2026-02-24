Truffe agli anziani, un successo la campagna prevenzione Comune Napoli

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli si è tenuto l’evento conclusivo della campagna ‘Occhio al Truffatore’ contro i tentativi di raggiro ai danni degli anziani.

Finanziato dal Ministero dell’Interno, il progetto ha previsto formazione e presenza sul territorio degli agenti di Polizia locale, incontri nelle parrocchie ed uno sportello itinerante di ascolto e supporto alle vittime.