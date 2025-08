Troppa plastica inquina i nostri fiumi: l’iniziativa del CBTN

Riceviamo e pubblichiamo.

I numeri presentati da Legambiente Toscana, nell’ambito dell’iniziativa Goletta Verde, sulla plastica che arriva alle foci dei nostri fiumi e da qui in mare sono impressionanti: dimostrano ancora una volta l’importanza di iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con i territori che il Consorzio di Bonifica Toscana Nord porta avanti da diversi anni insieme alle tante associazioni di volontariato.

A parlare è Andrea Celli, Vicepresidente dell’Ente consortile che opera sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, che interviene così sui risultati dell’inquinamento individuato alla foce di diversi corsi d’acqua attraverso le campagne di monitoraggio e raccolta rifiuti effettuate dai volontari di Legambiente nell’ambito dell’Alleanza per il fiume, in collaborazione con l’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale e sotto il coordinamento di ARPAT

Celli incalza:

Oltre il 70% dei rifiuti individuati alla foce dei fiumi è composto in pratica da plastica.

È un valore che ci deve preoccupare, anche alla luce degli studi più recenti, perché questo materiale arriva in mare, si trasforma in microplastica ed entra persino nella catena alimentare, con possibili gravi conseguenze per la nostra salute.

Allora bisogna continuare e potenziare l’impegno collettivo a difesa della natura e dei nostri mari, che inizia proprio dai fiumi. Per questo il Consorzio vuole portare avanti le decine di collaborazioni in essere con le associazioni di volontariato che, attraverso apposite convenzioni con il Consorzio di Bonifica, adottano i corsi d’acqua.

Questo significa avere migliaia di occhi in più che in maniera periodica monitorano canali, fiumi e torrenti, e centinaia di persone che contribuiscono a tenere pulito il fiume, in particolare grazie all’iniziativa del Sabato dell’Ambiente, che si svolge alla fine di ogni mese.

Operazioni di pulizia impediscono che centinaia di chili di spazzatura, soprattutto plastica, finiscano in mare.