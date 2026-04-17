‘Troisi poeta Massimo’ al Teatro Parioli Costanzo

In scena a Roma il 20 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Teatro Parioli Costanzo di Roma accoglie, il 20 aprile 2026 alle ore 21:00, ‘Troisi poeta Massimo’, un progetto scenico che si misura con una delle figure più luminose e irriducibili della cultura italiana del secondo Novecento: Massimo Troisi.

Attore, autore e regista capace di reinventare i codici della comicità e della narrazione cinematografica, Troisi ha saputo trasformare l’ironia in una forma di pensiero, facendo della fragilità, dell’attesa e dello scarto linguistico strumenti poetici di rara precisione.

La sua eredità, sospesa tra leggerezza e profondità, continua a interrogare il presente, restituendo un’idea di arte come spazio di verità emotiva e di resistenza gentile.

È in questo orizzonte che si colloca Troisi poeta Massimo, un lavoro che non si limita al ritratto, ma costruisce una vera e propria partitura scenica in cui parola, musica e memoria si intrecciano.

Lo spettacolo, ideato, scritto, diretto e interpretato da Stefano Veneruso, è un lavoro teatrale sulla vita artistica e privata di Massimo Troisi. Sono poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici a fare da trama narrativa.

Si tratta di una ricostruzione della sua magnifica carriera, della sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, ai suoi racconti, ai monologhi e allo storico gruppo La Smorfia.

Accompagnato da cantanti e musicisti, Stefano Veneruso, interprete, regista e autore, suo nipote, attraverso l’ironia e le opere di Troisi, parla della famiglia, della religione, dell’universo femminile, di Napoli e del suo ultimo capolavoro cinematografico.

Accanto a Veneruso, un ensemble che contribuisce a dare corpo e respiro alla scena: la voce di Alessandra Guidotti, capace di amplificare la dimensione lirica del racconto; il contrabbasso di Stefano Napoli, la chitarra di Lyan Savona, l’arpa e la voce di Anya Marino, che costruiscono un tessuto sonoro raffinato e stratificato.

La produzione è affidata a Barbara Di Mattia, mentre la cura visiva – tra grafica e montaggio video – è firmata da Aldo Boccolari. Completano l’impianto creativo l’aiuto regia di Fabio Gentiluomo e l’assistenza alla regia di Mattia Di Mattia.