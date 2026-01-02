Trofeo Campobasso inaugura anno di Napoli Capitale Europea Sport 2026

Ferrante: ‘Lo sport è cultura, è comunità, è futuro’

Sarà il Trofeo Marcello Campobasso ad aprire l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 con la 32esima edizione della storica regata internazionale della classe Optimist, in programma dal 4 al 6 gennaio nello specchio d’acqua antistante il lungomare di Napoli, con base operativa in banchina Santa Lucia e l’organizzazione del Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione Italiana Vela.

La manifestazione vedrà in banchina circa 120 giovanissimi velisti e una presenza internazionale che comprende 8 nazioni: Italia, Spagna, Grecia, Estonia, Finlandia, Croazia, Slovenia e Svezia. Le imbarcazioni, come da tradizione, coloreranno la banchina del Circolo per tre giornate di regate e attività a terra.

Il programma si apre domenica 4 gennaio alle ore 10:00 con la cerimonia dell’alzabandiera; in mattinata sono previsti gli incontri tecnici e a seguire l’avvio delle prove in mare, che proseguiranno fino a martedì 6 gennaio, quando nel corso del pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità e dei presidenti dei Circoli.

Il programma interno prevede invece colazione alla partenza e spuntino all’arrivo per gli atleti, oltre a una cena-spettacolo dedicata a bambini e accompagnatori.

La regata è riservata ai giovani timonieri Optimist, 9 – 15 anni, ed è articolata in Divisione A e Divisione B, secondo le classi di età previste. Sono in programma fino a nove prove complessive, con un massimo di tre al giorno.

Confermati i premi storici della manifestazione: il Trofeo Marcello Campobasso per il primo classificato della Divisione A, il Trofeo Unicef per il primo classificato della Divisione B, la Coppa Branko Stančič per il concorrente proveniente da più lontano, la Targa Irene Campobasso per la prima atleta femminile della Divisione A e la Targa Laura Rolandi per il circolo italiano con il miglior punteggio complessivo.

