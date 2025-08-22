Trivellazioni Campi Flegrei, Manzoni: I cittadini prima di tutto

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito alle recenti notizie sulla richiesta avanzata da Prysmian per una trivellazione a fini geotermici nella zona flegrea, il Sindaco di Pozzuoli (NA) Luigi Manzoni ha voluto esprimere con chiarezza la posizione dell’Amministrazione comunale.

Manzoni ha dichiarato:

La preoccupazione dei cittadini viene prima di tutto. È comprensibile l’allarme suscitato tra i residenti e riteniamo fondamentale che le loro inquietudini trovino ascolto e risposte concrete.

Il primo cittadino ha sottolineato come, ad oggi, non esista ancora un progetto ufficiale né documentazione tecnica disponibile sull’intervento.

Ha ribadito:

Non sarà possibile aprire alcun confronto senza la presentazione di un progetto dettagliato. Su un tema tanto delicato non è accettabile discutere in termini vaghi o ipotetici.

Manzoni ha poi ricordato un precedente importante:

L’Amministrazione, ha spiegato, segue con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, soprattutto in considerazione della straordinarietà e fragilità del territorio puteolano.

Il Sindaco ha detto:

Abbiamo già avviato un’interlocuzione con la Regione Campania, che è l’ente competente al rilascio delle autorizzazioni. Il nostro obiettivo è garantire la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali.