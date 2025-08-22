Trivellazioni Campi Flegrei, Manzoni: I cittadini prima di tutto

Il Sindaco di Pozzuoli (NA): Nessuna decisione senza chiarezza assoluta
Riceviamo e pubblichiamo.
In merito alle recenti notizie sulla richiesta avanzata da Prysmian per una trivellazione a fini geotermici nella zona flegrea, il Sindaco di Pozzuoli (NA) Luigi Manzoni ha voluto esprimere con chiarezza la posizione dell’Amministrazione comunale.
Manzoni ha dichiarato:
La preoccupazione dei cittadini viene prima di tutto. È comprensibile l’allarme suscitato tra i residenti e riteniamo fondamentale che le loro inquietudini trovino ascolto e risposte concrete.
Il primo cittadino ha sottolineato come, ad oggi, non esista ancora un progetto ufficiale né documentazione tecnica disponibile sull’intervento.
Ha ribadito:
Non sarà possibile aprire alcun confronto senza la presentazione di un progetto dettagliato. Su un tema tanto delicato non è accettabile discutere in termini vaghi o ipotetici.
Manzoni ha poi ricordato un precedente importante:
Nel 2015 il Consiglio Comunale di Pozzuoli approvò una delibera con la quale si esprimeva la netta contrarietà a qualsiasi attività di trivellazione sul territorio. Quell’atto politico resta un punto fermo e continuerà a orientare ogni valutazione futura.
L’Amministrazione, ha spiegato, segue con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, soprattutto in considerazione della straordinarietà e fragilità del territorio puteolano.
Il Sindaco ha detto:
Abbiamo già avviato un’interlocuzione con la Regione Campania, che è l’ente competente al rilascio delle autorizzazioni. Il nostro obiettivo è garantire la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali.
Infine, Manzoni ha ribadito l’impegno del Comune:
Difendere i Campi Flegrei, tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare l’ambiente restano le nostre priorità assolute.
Nessuna decisione sarà presa senza chiarezza totale e senza mettere al centro la comunità.