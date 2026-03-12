Trionfo della Stella d’Oro: successo da chef amatoriale al Premio AIC

Rosmunda Cristiano premiata a Firenze per il piatto ‘Sibille incantate’

Rosmunda Cristiano, napoletana, ha preso parte a un prestigioso evento e ha ottenuto la Stella nella categoria “chef amatoriale” al Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina dell’Associazione Italiana Cuochi. Questo risultato evidenzia il suo talento e l’importanza dell’iniziativa.

Il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina premia cuochi, chef, sous chef, pasticceri e pizzaioli che eccellono in professionalità, dedizione e abilità nel suscitare emozioni con i loro piatti.

Rappresenta un simbolo di eccellenza per l’intera professione, celebrando chi quotidianamente promuove la gastronomia italiana in contesti prestigiosi o domestici.

L’edizione si è tenuta a Firenze il 9 e 10 marzo, combinando aspetti istituzionali, esposizione mediatica e festeggiamenti collettivi.

Centinaia di cuochi hanno sfilato in giacca bianca per le vie della città, rendendola un teatro vivente dell’arte gastronomica.

Il 10 marzo, la cerimonia finale ha assegnato i trofei a chi si è distinto per maestria tecnica, inventiva, fedeltà alle radici, integrità etica e spirito di collaborazione.

L’Associazione Italiana Cuochi, AIC, supporta, promuove e difende cuochi, chef, pasticceri e pizzaioli impegnati nella tradizione culinaria italiana.

Non si configura come un’entità meramente commerciale, ma come una rete che potenzia le abilità, favorisce partnership territoriali e rappresenta la categoria presso enti pubblici e produttivi.

Seleziona i soci con criteri rigorosi, organizza corsi, progetti scolastici e alleanze con aziende di qualità agroalimentare, enfatizzando l’autenticità del Made in Italy.

L’AIC partecipa attivamente a tavoli nazionali su enogastronomia e turismo, contribuendo a salvaguardare e potenziare il ruolo economico e culturale della cucina italiana.

Il Presidente dell’AIC, Simone Falcini, cuoco dal 1986, imprenditore e docente, ha creato scuole, accademie e istituti per cucina e pasticceria.

La sua competenza copre gestione di locali, sviluppo di programmi certificati europei e interazioni con istituzioni nazionali e globali.

Si presenta come “Presidente di tutti”, aperto a suggerimenti per migliorare lavoro, status professionale e prospettive di sviluppo.

Sotto la direzione di Falcini, il Premio 5 Stelle d’Oro è diventato un fixture consolidato e rispettato, che collega veterani e promesse, unendo epoche e approcci alla cucina italiana.

Il trofeo AIC si assegna dopo esame accurato delle domande da una commissione guidata da Simone Falcini.

I soci AIC presentano CV e documenti allineati ai regolamenti, valutati per abilità pratiche, coerenza carriera e promozione di luoghi, ingredienti e usanze locali.

Ottenere la “Stella” implica accesso a un’élite che onora routine, apprendimento continuo e fervore, essenziali in un campo dinamico.

Per i vincitori, il premio motiva a intensificare gli sforzi e funge da credenziale valida con peers, imprese e avventori.

In un ambiente di prestigio e nomi illustri, il successo di Rosmunda Cristiano come cuoca amatoriale riveste particolare rilievo: prova che la cucina creativa non è esclusiva di locali stellati, ma accessibile a chi la nutre con entusiasmo, ricerca e perseveranza.

Il piatto premiato, ‘Sibille incantate’, consiste in gnocchi farciti con sugo al mandarino di Bacoli, tributo ai Campi Flegrei che bilancia note vulcaniche e marine con vellutata e acidità agrumata.

Gli ingredienti flegrei dominano: patate rosse dal suolo minerale conferiscono agli gnocchi morbidezza terrosa, grazie a buccia rossa e polpa assorbente; pomodoro cannellino, allungato e bilanciato dolce-acido, arricchisce il sugo con essenze mediterranee e reminiscenze di Pozzuoli.

Il mandarino di Bacoli, con aroma distintivo e succo agrodolce, unifica il sugo luminoso, amplificando mineralità salina, brezza marina e retrogusto fruttato, in un omaggio innovativo alla zona.

Queste eccellenze, forgiate dal clima vulcanico che ne esalta i tratti sensoriali, elevano ‘Sibille incantate’ a emblema di genuinità, intrecciando eredità e fantasia per impressionare i giudici.

Sentire il proprio nome pronunciato sul palco, tra colleghi, esperti e invitati, ha segnato l’apice di un viaggio di esplorazione, prove e affetto per il cibo e le narrazioni insite nei piatti.

L’evento, con parata in giacca bianca, scambi e gala, si è rivelato magnifico e istruttivo per Rosmunda Cristiano: ha immerso nell’atmosfera di una comunità professionale solidale, assorbito testimonianze altrui e generato senso di appartenenza a un’impresa condivisa.

La sua Stella trascende il personale, confermando che l’AIC premia impegno e dedizione autentica, al di là di titoli o traiettorie professionali.

Questa edizione del Premio suggerisce potenzialità enormi per l’associazione: potenziare l’istruzione per i giovani cuochi, tutelare il Made in Italy e tessere legami tra esperti, enti e imprese.

L’evento ne è testimonianza: unisce onore e progresso, convertendo il riconoscimento in slancio comune per elevare la gastronomia italiana globalmente.