‘Trilogia’ al Teatro Instabile Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 18 gennaio 2025, ore 18:00, presso il Teatro Instabile Napoli, diretto da Gianni Sallustro, andrà in scena lo spettacolo ‘Trilogia – Antigone, Elettra, Medea: l”intimo dissenso della modernità’ scritto e diretto da Sarah Falanga, con Sarah Falanga, Marika Ruta, Giusy Paolillo, Aurora Pascale, Christian Mirone, Marco Gallotti, Irene De Rosa e la piccola Maria Vittoria Lembo, Produzione Accademia Magna Graecia & Teatrinedito AMG.



Note di regia

Quanto lontane sarebbero, a parer comune, Antigone, Elettra E Medea?

Non credo tanto…

Scorgere gli sguardi delle voci accese di un mercato o quelli di bancarie, costrette da ‘tailleur’… ed ancora le mani che spingono delicate carrozzine piangenti di giovani donne future…e incontri di sguardi di intesa tra donne che ancora non si sono scambiate ‘il nome’, per essere complici silenziose e sofferenti… capelli raccolti su nuche nascoste, come gabbie costruite per donare libertà agli uomini che non si accorgono neanche di tali modi…ed ancora donne contro donne, donne contro madri e matrigne, contro donne traditrici per non tradire la radice di un’idea!

Dove sono Antigone, Elettra e Medea?

Sono in ogni donna ‘moderna’, nelle sue sindromi, nei suoi affanni, nei suoi dubbi, nei suoi dolori.

Sono in scena ogni giorno e stanotte, nel ‘tempio’ della dea fertile di vita… la vita che irrefrenabilmente si rinnova insopprimibile… nella sofferenza profonda e nella gioia pura… comunque, unicamente ed incondizionatamente Donne!

Sarah Falanga

Appunti di una Storia

Per la prima volta in scena insieme, le essenze di Antigone, Elettra e Medea che, come in un gioco pirandelliano, coabitano e scomodano le coscienze di tre attrici moderne nella richiesta di essere ‘ancora ed ancora’ rappresentate, poiché l’emergenza è incontrare ‘ancora ed ancora’ l’umanità.

Sorprendente è la scoperta di una intimità moderna, che custodisce inevitabilmente il dramma antico del femminile violentato e negato.

Vincerà in scena il coraggio di un ‘NO’ urlato da chi non vuol corrispondere al ritmo eterno del dolore, poiché nulla è una condanna eterna se, ad affermarsi, è la coscienza della propria unicità e della propria libertà.

Sarah Falanga