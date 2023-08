Trekking urbano al Festival dei Sapori

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono numerose le iniziative collaterali al ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50a Sagra del Cecatiello’ in programma a Paupisi, grazioso borgo ai piedi del Taburno, dal 25 al 30 agosto.

Domenica 27 agosto tanti gli appuntamenti inseriti all’interno della kermesse culinaria e, accanto alla domenica popolare, non poteva mancare il Trekking Urbano giunto alla seconda edizione, organizzato in collaborazione con l’associazione Trekking Camposauro e il Parco Regionale Taburno Camposauro.

Una manifestazione alla scoperta del territorio e valorizzarlo, osservando quei piccoli dettagli che spesso sfuggono agli occhi dei visitatori, piccoli tesori nascosti e poco conosciuti della nostra meravigliosa terra.

Afferma Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi:

Il Trekking Urbano si svilupperà per la seconda volta nel nostro paese come nuovo modo di fare turismo per accompagnare i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti.

È un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi del nostro paese.

Si tratta di una forma di turismo ‘vagabonding’, libera e ricca di sorprese, adatta a tutte le età, senza un particolare allenamento preventivo.

Oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico e alla mente, il trekking urbano fa bene alle nostre piccole realtà perché permette di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungare i soggiorni.

Sono sicuro che anche a quest’appuntamento saremo numerosi e ringrazio il Presidente del Parco Costantino Caturano e il Presidente dell’associazione Trekking Camposauro Nicola Matarazzo.