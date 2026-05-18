Trekking con i Borbone alla Reggia di Caserta

Il 23 maggio trekking nel Parco Reale della Reggia di Caserta tra natura, arte e storia

Riceviamo e pubblichiamo.

Un vero e proprio viaggio tra i paesaggi monumentali della Reggia di Caserta, alla scoperta del Parco Reale attraverso un percorso di trekking culturale che unisce attività fisica, patrimonio UNESCO e narrazione storica.

Sabato 23 maggio alle ore 9:30 prende il via ‘Sulle Orme dei Borbone – Trekking nel Parco Reale’, iniziativa promossa dal Museo Reggia di Caserta e organizzata da Opera Laboratori, dedicata agli appassionati di cammino, natura e arte.

Il trekking si sviluppa lungo un itinerario di circa 6 chilometri della durata di 3 ore, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del complesso vanvitelliano: dal silenzioso Bosco Vecchio alla spettacolare Via d’Acqua con le sue fontane monumentali, fino all’atmosfera romantica e misteriosa del Giardino Inglese.

Un percorso che consente di vivere il Parco della Reggia non soltanto come spazio naturalistico, ma come grande opera simbolica e scenografica progettata nel Settecento per celebrare il potere e la visione illuminista della dinastia borbonica.

L’esperienza prenderà avvio dal Bosco Vecchio, area più ombreggiata e naturale del Parco, proseguendo verso la Peschiera e la Castelluccia, la Fontana Margherita e il Ponte di Ercole.

Da qui il cammino si innesterà lungo la monumentale Via d’Acqua, attraversando tutte le grandi fontane scenografiche fino alla Grande Cascata. L’itinerario si concluderà nel Giardino Inglese, luogo di grande fascino paesaggistico, tra laghetti, rovine e piante esotiche.

Oltre all’esperienza escursionistica, l’iniziativa si propone come occasione di approfondimento culturale. I partecipanti potranno comprendere il progetto architettonico e simbolico ideato da Luigi Vanvitelli, leggere il paesaggio come costruzione narrativa, conoscere i miti rappresentati nelle fontane e osservare il dialogo tra natura e artificio che caratterizza il Parco Reale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al confronto tra il giardino formale italiano e il modello romantico del Giardino Inglese, nonché alla valorizzazione del patrimonio UNESCO della Reggia di Caserta e alla consapevolezza storica del territorio.

L’iniziativa è rivolta a un massimo di 20 partecipanti e prevede una difficoltà media.

Informazioni utili

Partenza: sabato 23 maggio 2026 – ore 9:30

Durata: circa 3 ore

Percorso: circa 6 km

Difficoltà: media

Costo: 20 euro a persona, escluso biglietto di ingresso alla Reggia

Consigli pratici

• Indossare scarpe da trekking o calzature comode

• Portare acqua, protezione solare e spray antizanzare

• Consigliati berretto e occhiali da sole

Prenotazioni e informazioni:

caserta@operalaboratori.com