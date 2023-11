‘Tre uomini e una culla’ al Teatro Artemisio – Volonté

In scena a Velletri (RM) il 19 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 novembre, alle ore 18:30, atteso secondo spettacolo in cartellone per la stagione di prosa 2023-2024 del Teatro Artemisio – Gian Maria Volonté di Velletri (RM).

Dopo il sold out della prima data della programmazione messa a punto dalla Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri, diretta da Giacomo Zito, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Velletri e la collaborazione dell’ATCL, è la volta di un copione esilarante e denso di significato.

Sul palco Giorgio Lupano, Attilio Fontana e Gabriele Pignotta in ‘Tre uomini e una culla’ di Coline Serrau.

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà ‘improvvisati’ nella pellicola francese degli anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.

La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau.

Il testo tratta l’argomento della paternità con delicatezza e umorismo e la regia di Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che ci portano spontaneamente a ridere.

La storia

In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre scapoli impenitenti: il noto donnaiolo Jacques, Fontana, steward dell’Air France; Pierre, Lupano, impiegato presso una agenzia; Michel, Pignotta, disegnatore tecnico per uno studio di progettazione.

I tre ‘single d’oro’, interpretati da Attilio Fontana, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti.

In una di queste serate un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante, Jaques, però, dimentica di informare i coinquilini e parte per un lungo viaggio di lavoro.

Il pacco arriva; ma alla porta viene trovata anche una culla. Un ritrovamento che sconvolgerà la vita dei ragazzi. Da qui parte la commedia. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta, con lievità e brio, il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

Vincitore del Premio Camera di Commercio delle riviere liguri della 55esima edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, destinato ogni anno alla rappresentazione di maggior successo, lo spettacolo vede in scena i tre affiatati attori ‘impeccabili’ e ‘interpreti di grandissima bravura’, come sono stati definiti dal giornalista Roberto Trovato, nella sua recensione sulla rivista teatrale ‘Sipario’.

‘Tre uomini e una culla’ è uno spettacolo di Coline Serreau, per la traduzione Marco M. Casazza e l’adattamento teatrale di Coline Serreau e Samuel Tasinaje dal film omonimo di Coline Serreau. La regia è di Gabriele Pignotta. Insieme a lui, a Lupano e Fontana in scena Fabio Avaro, Carlotta Rondana, Malvina Ruggiano.

Aiuto regia Alessandro Marverti, scene Matteo Soltanto, costumi Silvia Frattolillo, luci Eva Bruno, staff tecnico Raffaele D’Alesio, Gianluca Cioccolini, Francesco Etonti, Diana Ferri, Silvi Roncolato, assistente scenografo Ludovico Riario Sforza Barberini, assistente costumista Medea Labate, realizzazione scene L. T. Costruzioni, trasporti Trasportiamo, foto di scena Giovanni Chiarot, ufficio stampa Martina Apollonio.

La produzione è a cura di ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale

Il costo del ticket per i singoli spettacoli è di 20 euro per la platea I settore, 18 euro ridotto, 18 euro per la platea II settore, 16 ridotto, 15 euro per la galleria, 13 ridotto.

I biglietti degli spettacoli saranno acquistabili dal 10 ottobre presso ‘Il Biglietto’ in via De Filippo, 99 a Velletri, online su TicketOne e la sera dello spettacolo al botteghino a partire dalle ore 17:00.

Per informazioni e comunicazioni è disponibile il sito www.fondarc.it, la mail comunicazione@fondarc.it e la pagina Facebook ufficiale Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri.