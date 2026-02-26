‘Tre sorelle – Ovvero la felicità quando è altrove’ al Teatro Manzoni

Riceviamo e pubblichiamo.

Una sola straordinaria attrice per dodici personaggi. Debutta in prima nazionale, da venerdì 27 febbraio a domenica primo marzo, al Teatro Manzoni di Calenzano (FI) ‘Tre sorelle – Ovvero la felicità quando è altrove’, il nuovo spettacolo di Silvia Frasson tratto da ‘Tre sorelle’ di Anton Čechov.

Il capolavoro dello scrittore e drammaturgo russo rivive sulla scena attraverso la voce e il corpo di un’unica interprete.

Silvia Frasson, tra le maggiori protagoniste del teatro di narrazione contemporaneo, si confronta con la complessità e la struggente malinconia delle sorelle Prózorov in una rielaborazione scenica che assume la forma di un potente racconto teatrale.

In scena, le atmosfere, i dialoghi e le vite sospese di Olga, Maša e Irina si fondono in una narrazione intensa e personale. La drammaturgia di Frasson distilla l’essenza dell’opera cechoviana, esplorando i temi universali dell’incapacità di vivere, del desiderio di fuga, dell’amore – spesso infelice – e del feroce scontro tra il sogno e l’arida realtà.

Non una messa in scena tradizionale, ma un’immersione profonda nel cuore del testo, dove il racconto diventa azione e restituisce al pubblico la forza poetica e l’immutata attualità di un classico senza tempo.

Silvia Frasson spiega:

Ogni volta che leggevo Čechov sospiravo e smaniavo: questi personaggi sono talmente belli che li vorrei recitare tutti! E allora, eccomi qua! A realizzare un desiderio.

Attraversare con questo mio unico corpo tutti i personaggi, insieme.

Čechov per me sono tutte le cose che guardiamo mentre ci scivolano di mano. Sono quelle domande a cui, per carità, non dateci mai risposta. Čechov è il tempo che passa e la felicità quando è altrove.

‘Tre sorelle’ è la celebrazione dell’impossibilità di saper vivere che accomuna tutti noi, è il non detto che grida forte sotto poche parole. Amo i personaggi di Cechov perché sono disperatamente appassionati alla vita.

Che li delude, li maltratta, ma non scalfisce mai la speranza di un domani migliore: Nikolaj Tuzenbach, prima del duello mortale, vorrebbe dire tante cose, invece sceglie la cosa più piccola in assoluto: ‘Non ho preso il caffè oggi. Dì che me lo preparino’.