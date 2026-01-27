‘Tre modi per non morire – Baudelaire, Dante, i Greci’ al Teatro Biondo

Toni Servillo in scena a Palermo dal 28 gennaio al 1° febbraio

Toni Servillo è il protagonista di ‘Tre modi per non morire – Baudelaire, Dante, i Greci’ di Giuseppe Montesano, che andrà in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 28 gennaio al 1° febbraio. Le luci dello spettacolo sono di Claudio De Pace.

Prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, ‘Tre modi per non morire’ è un viaggio teatrale che attraversa tre momenti in cui i poeti ci hanno insegnato a cercare la vita.

Il recital, scritto da Montesano e interpretato da Servillo, individua nel maudit Charles Baudelaire, nel sommo Dante e nei classici greci gli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l’arte di non morire.

La serata si apre con ‘Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?’ dove si racconta come la bellezza combatta la depressione e l’ingiustizia; prosegue con ‘Le voci di Dante’, dove alcuni celebri personaggi della ‘Commedia’ ci appaiono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente; approda, infine, a ‘Il fuoco sapiente dei Greci’, dove poesia e filosofia accendono una visione capace di immaginare il futuro.

‘Tre modi per non morire’ è un viatico per ritrovare le parole che nutrono la nostra interiorità, interpretate da un attore con tutto il suo corpo e la sua anima. In questi tempi oscuri, incerti e gravosi, nei quali siamo tutti inquieti, impoveriti, spaventati, sentiamo che ci manca qualcosa di cui avremmo un disperato bisogno: ci manca l’amore, ci manca la vita. Ma è grazie alla poesia che possiamo ritrovare la forza e la voglia di vivere.

Toni Servillo spiega:

Vogliamo dimostrare come si può battere la depressione dei nostri tempi inquieti con la poesia, un antidoto alla paralisi del pensiero chiuso in cloud, a una non vita che ci divora imponendoci nuove regole. Più andiamo indietro e più scopriamo che il futuro è antico.

‘Tre modi per non morire’ è uno spettacolo inusuale e a suo modo rivoluzionario, perché pone al centro di una scena vuota un attore e la parola poetica, capace di riattivare sentimenti profondi e dimenticati.

Servillo aggiunge:

Bisogna toccare le persone con le parole che hanno senso e hanno bellezza perché sono un antidoto contro la noia e il vuoto. Baudelaire, ribelle poeta decadente, che si oppone ai falsi miti del progresso; Dante, che focalizza l’ignavia e, con la ‘Commedia’, ci sottopone a ogni possibile metamorfosi; e i Greci, con la loro invenzione del teatro e del futuro.

Teatro Biondo Palermo, Sala Grande – dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026

‘Tre modi per non morire

Baudelaire, Dante, i Greci’

di Giuseppe Montesano

con Toni Servillo

luci Claudio De Pace

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

si ringrazia Agenzia Teatri

durata: 1 ora e 20 minuti senza intervallo

calendario delle rappresentazioni:

mercoledì 28 gennaio ore 21:00

giovedì 29 gennaio ore 17:00

venerdì 30 gennaio ore 21:00

sabato 31 gennaio ore 19:00

domenica 1° febbraio ore 17:00