Tre Miss del Lazio approdano alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Lazio sarà protagonista alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio (FM) e trasmessa in diretta su RTV San Marino e su Rai Play.

Dopo l’ultima edizione televisiva del 2019, il concorso più amato dagli italiani torna finalmente in TV, in un appuntamento attesissimo dal pubblico e dagli appassionati di moda e spettacolo.

Grazie alla collaborazione con RTV San Marino, la serata sarà diffusa anche in eurovisione, garantendo una vetrina internazionale di prestigio.

A rappresentare la nostra regione saranno tre giovani finaliste:

• Valentina Beraldo, di Viterbo, incoronata Miss Lazio 2025;

• Carola Danesi, di Roma, eletta Miss Sport Givova 2025;

• Sara Fidani, di Roma, vincitrice del titolo di Miss Eleganza Roma 2025.

Un risultato che conferma la forza e la qualità del percorso regionale, frutto di un impegno condiviso e di un’organizzazione capillare sul territorio.

Margherita Praticò, agente esclusiva per il Lazio del concorso Miss Italia, dichiara:

Siamo orgogliosi di questo traguardo. Il ritorno della Finale Nazionale in TV è un momento che il pubblico attendeva da anni e rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio del concorso.

Valentina, Carola e Sara incarnano al meglio bellezza, personalità, talento ed eleganza. Ma il nostro grazie più sentito e profondo va anche alle altre 11 semifinaliste laziali, che con il loro impegno e il loro entusiasmo hanno contribuito a rendere speciale questo percorso.

Un ringraziamento particolare va inoltre alla kermesse ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, manifestazione promossa dalla Regione Lazio, ideata dall’Assessore Giuseppe Schiboni e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, che ha permesso a Miss Italia Lazio di valorizzare al meglio questa importante vetrina coniugandola con il talento.