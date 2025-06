Tre distinte operazioni della Polizia Locale Napoli

Interventi anticontraffazione, parcheggiatori abusivi e sequestro drone illegale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della UO Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori hanno portato a termine tre distinte operazioni.

In via Alessandro Poerio il personale del Reparto ha sequestrato 1.343 confezioni di cuffie wireless recanti il marchio Apple contraffatto, messe in vendita da un soggetto privo di qualsiasi autorizzazione. Il venditore ambulante è stato deferito all’AG.

A seguito segnalazione di personale ANM, gli Uomini della U.O. Polizia Locale, hanno rinvenuto e posto in sequestro in via Domenico Aulisio, a breve distanza dalla Casa Circondariale di Poggioreale, un drone modificato artigianalmente, dotato di telecamera e componenti elettronici, molto probabilmente utilizzato per trasportare materiali vietati all’interno del Carcere di Poggioreale

Infine in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, quartiere San Ferdinando, il personale della UO IAES ha sorpreso un cittadino Algerino intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Il cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici e deferito all’AG per violazione della normativa sull’immigrazione.