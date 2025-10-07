Tre bicchieri e 5 grappoli: Lazio tra grandi protagonisti del vino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Undici etichette premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e ventotto vini insigniti dei Cinque Grappoli Bibenda consacrano il Lazio tra le regioni più dinamiche e sorprendenti del panorama vitivinicolo italiano.

Un doppio riconoscimento che testimonia la crescita qualitativa, la solidità e la capacità di innovazione di un comparto che, anno dopo anno, conquista sempre più spazio nelle principali guide e nelle carte dei vini internazionali.

Per il Gambero Rosso a dominare la scena sono due vitigni simbolo della tradizione regionale – la Malvasia del Lazio e il Cesanese – che insieme conquistano cinque riconoscimenti, confermando la forza degli autoctoni come pilastro della nuova identità del vino laziale.

Accanto a loro, i vini della Tuscia, dei Castelli Romani e della Roma DOC completano un mosaico che racconta la straordinaria varietà e coerenza di un territorio capace di esprimere, in ogni area, qualità e carattere.

Il momento è di forte fermento per la filiera vitivinicola regionale, che oggi conta 3 DOCG, 27 DOC, 6 IGT e 37 vitigni autoctoni coltivati su oltre 18.000 ettari di superficie vitata.

La presenza di 18 nuove aziende all’esordio in guida rappresenta un segnale di grande vitalità e rinnovamento generazionale, frutto anche del lavoro sinergico tra istituzioni e produttori per sostenere la promozione, la formazione e l’internazionalizzazione.

Un quadro che si arricchisce ulteriormente con i riconoscimenti della Guida Bibenda 2026, che ha assegnato ben 28 5 Grappoli ai vini del Lazio, il massimo punteggio conferito dalla Fondazione Italiana Sommelier.

L’Assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Ragione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara:

Continueremo su questa strada, consapevoli che il vino non è solo un’eccellenza agroalimentare, ma anche un potente ambasciatore della nostra identità culturale e paesaggistica.

I riconoscimenti ottenuti sono il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, produttori e territorio, che abbiamo sostenuto con convinzione attraverso politiche mirate, investimenti in ricerca, formazione e promozione.

Questi risultati dimostrano come il comparto vitivinicolo del Lazio sia ormai maturo per giocare un ruolo da protagonista nel panorama nazionale e internazionale.

Il commento soddisfatto del Presidente di ARSIAL, Massimiliano Raffa:

Il Lazio del vino non è più una promessa, ma una realtà che conquista.

I risultati del Gambero Rosso e i 5 Grappoli Bibenda premiano il lavoro di produttori che credono nella qualità e nella sostenibilità, e sono un riconoscimento all’impegno e agli investimenti di ARSIAL orgogliosa di accompagnare questa crescita e di sostenere un settore che racconta al mondo la ricchezza e la diversità del nostro territorio.

Ogni riconoscimento è una conferma, ma anche uno stimolo a fare ancora meglio: il Lazio può e deve continuare a essere protagonista tra le eccellenze italiane. Dietro ogni vino premiato c’è una storia di impegno, di innovazione e di legame con la terra.

È questo il valore che intendiamo difendere e promuovere, in Italia e all’estero.