Tre bicchieri e 5 grappoli: Lazio tra grandi protagonisti del vino

Soddisfazione espressa da Righini e Raffa
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Undici etichette premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e ventotto vini insigniti dei Cinque Grappoli Bibenda consacrano il Lazio tra le regioni più dinamiche e sorprendenti del panorama vitivinicolo italiano.
Un doppio riconoscimento che testimonia la crescita qualitativa, la solidità e la capacità di innovazione di un comparto che, anno dopo anno, conquista sempre più spazio nelle principali guide e nelle carte dei vini internazionali.
Per il Gambero Rosso a dominare la scena sono due vitigni simbolo della tradizione regionale – la Malvasia del Lazio e il Cesanese – che insieme conquistano cinque riconoscimenti, confermando la forza degli autoctoni come pilastro della nuova identità del vino laziale.
Accanto a loro, i vini della Tuscia, dei Castelli Romani e della Roma DOC completano un mosaico che racconta la straordinaria varietà e coerenza di un territorio capace di esprimere, in ogni area, qualità e carattere.
Il momento è di forte fermento per la filiera vitivinicola regionale, che oggi conta 3 DOCG, 27 DOC, 6 IGT e 37 vitigni autoctoni coltivati su oltre 18.000 ettari di superficie vitata.
La presenza di 18 nuove aziende all’esordio in guida rappresenta un segnale di grande vitalità e rinnovamento generazionale, frutto anche del lavoro sinergico tra istituzioni e produttori per sostenere la promozione, la formazione e l’internazionalizzazione.
Un quadro che si arricchisce ulteriormente con i riconoscimenti della Guida Bibenda 2026, che ha assegnato ben 28 5 Grappoli ai vini del Lazio, il massimo punteggio conferito dalla Fondazione Italiana Sommelier.
L’Assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Ragione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara:
Questi risultati dimostrano come il comparto vitivinicolo del Lazio sia ormai maturo per giocare un ruolo da protagonista nel panorama nazionale e internazionale.
I riconoscimenti ottenuti sono il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, produttori e territorio, che abbiamo sostenuto con convinzione attraverso politiche mirate, investimenti in ricerca, formazione e promozione.
Continueremo su questa strada, consapevoli che il vino non è solo un’eccellenza agroalimentare, ma anche un potente ambasciatore della nostra identità culturale e paesaggistica.
Il commento soddisfatto del Presidente di ARSIAL, Massimiliano Raffa:
Il Lazio del vino non è più una promessa, ma una realtà che conquista.
I risultati del Gambero Rosso e i 5 Grappoli Bibenda premiano il lavoro di produttori che credono nella qualità e nella sostenibilità, e sono un riconoscimento all’impegno e agli investimenti di ARSIAL orgogliosa di accompagnare questa crescita e di sostenere un settore che racconta al mondo la ricchezza e la diversità del nostro territorio.
Ogni riconoscimento è una conferma, ma anche uno stimolo a fare ancora meglio: il Lazio può e deve continuare a essere protagonista tra le eccellenze italiane. Dietro ogni vino premiato c’è una storia di impegno, di innovazione e di legame con la terra.
È questo il valore che intendiamo difendere e promuovere, in Italia e all’estero.
I vini del Lazio premiati con i Tre Bicchieri 2026 nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso:
Tenuta La Pazzaglia – 109 Grechetto 2023
Casale del Giglio – Anthium Bellone 2024
Casale della Ioria – Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022
Damiano Ciolli – Cesanese di Olevano Romano Riserva 2021
Tenuta di Fiorano – Fiorano Rosso 2020
Villa Simone – Frascati Superiore Vigneto Falconieri Riserva 2020
Gabriele Magno – Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023
San Giovenale – Habemus 2023
Emiliano Fini – Lavente 2023
Famiglia Cotarella – Montiano 2022
Poggio Le Volpi – Roma Rosso Classico Riserva 2022
I vini del Lazio premiati con i 5 Grappoli Bibenda 2026:
Amor Vitae – Vita 2020
Cantina Sant’Andrea – Terracina Moscato Secco Hum 2024
Casale del Giglio – Radix 2021
Casale del Giglio – Mater Matuta 2021
Casale del Giglio – Aphrodisium 2024
Casale della Ioria – Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022
Castel de Paolis – I Quattro Mori 2020
Colle di Maggio – Lunapigra 2022
Colle di Maggio – Estia 2022
Cotarella – Montiano 2022
Damiano Ciolli – Olevano Romano Cesanese Riserva 2021
Fontana Candida – Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2023
Formiconi – Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023
Gabriele Magno – Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023
Le Rose – Colle dei Marmi 2024
Marco Carpineti – Extra Brut Kius 2021
Paolo e Noemia D’Amico – Falesia 2023
Pileum – Cesanese del Piglio Superiore Pilarocca Riserva 2022
Poggio Le Volpi – Roma Rosso Classico Riserva 2022
Poggio Le Volpi – Donnaluce 2024
San Giovenale – Habemus Etichetta Bianca 2023
Sergio Mottura – La Torre a Civitella 2023
Tenuta di Fiorano – Fiorano Rosso 2020
Tenuta Principe Alberico – Alberico Bianco 2022
Tenuta Santa Lucia – Morrone 2022
Vigne del Patrimonio – Aladoro Brut
Villa Simone – Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023
Vini Raimondo – Cybelle 2023