Tre azzurri nella finale Boulder&Lead che regala l’Olimpiade

Semifinale formidabile per Moroni, Rogora e Schenk, sognando Parigi

Riceviamo e pubblichiamo.

La semifinale della Qualifica Olimpica Continentale per la combinata Boulder&Lead di Laval regala incredibili emozioni ai tifosi azzurri: Rogora, Moroni e Schenk con ottime prove conquistano a pieno merito un posto nei top eight delle rispettive categorie per le finali che si svolgeranno domani, 30 ottobre.

Dopo l’eccellente performance nella fase di qualificazione Laura Rogora, Fiamme Oro, in semifinale tiene tutti col fiato sospeso: seppure nel boulder non realizzi la prestazione a cui sicuramente aspirava, piazzandosi 10°, con 1 top, 1 zona alta, 4 zone basse, 1 – 1 – 10 tentativi, nella sua lead non si smentisce e conquista il secondo posto con lo stesso risultato di Oriane Bertone, 35, con cui sta conducendo un testa a testa a dir poco avvincente.

Il punteggio totale accumulato, 99,4, le permette di raggiungere l’8° posto in classifica generale e rientrare meritatamente nella rosa delle finaliste.

Camilla Moroni, Fiamme Oro, ha davvero entusiasmato il pubblico, con il suo 5° posto nel boulder, 2 top, 2 zone alte, 4 zone basse, 15 – 15 – 18 tentativi, ma soprattutto con un’eccellente prova nella Lead, dove si piazza al 4° posto, con 34+, a pari merito con la serba Gejo, l’ucraina Kazbekova, la tedesca Meul e la francese Hiily.

Questi due ottimi piazzamenti le fanno ottenere 115,7 punti che la portano al 4° posto nella classifica assoluta.

Primo posto nella lead per la slovena Mia Krampl che distanzia tutti, ma che non ottiene il punteggio sufficiente per accedere alla finale, mentre si conferma al primo posto del boulder Oriane Bertone, che conquista anche il 1° posto in classifica generale.

Oltre alla fortissima francese e alle nostre due azzurre le altre 5 protagoniste della finale saranno la serba Stasa Gejo, l’altra francese Zélia Avezou, l’ucraina Ievgeniia Kazbekova e le tedesche Hannah Meul e Lucia Dörffel.

L’azzurra Giorgia Tesio ,Centro Sportivo Esercito, conclude al 16° posto in classifica assoluta, sommando il punteggio della sua 12° posizione nel boulder e della 13° posizione nella lead.

Nella compagine maschile Filip Schenk, Fiamme Oro, raggiunge una fantastica 5° posizione in classifica generale, con 112,7 punti.

Nel boulder non riesce a piazzarsi in alto in classifica, fermandosi in 12° posizione, con 2 top, 2 zone alte, 4 zone basse, 6 – 5 – 16 tentativi, ma fa letteralmente faville nella lead dove si piazza al terzo posto, 34+, dietro il fenomenale Toby Roberts e il mostro sacro Adam Ondra.

Il giovane campione inglese Roberts ha clamorosamente distanziato tutti sia nella lead che nel boulder, piazzandosi al primo posto nella classifica assoluta, con 180,8 punti.

A tallonarlo il pluricampione del mondo Adam Ondra, il campione olimpico Alberto Ginés López, i francesi Sam Avezou e Mejdi Schalck, il tedesco Yannick Flohé e l’austraico Nicolai Uznik.

L’altro azzurro Marcello Bombard, Centro Sportivo Esercito, conclude al 18° posto in classifica generale, essendosi piazzato in 19° posizione nel boulder e in 13° posizione nella lead.

Grandissimo fermento ed emozione quindi per questa finale che regalerà al migliore e alla migliore combinatista l’ambitissimo pass per Parigi 2024.

Tutti pronti domani a seguire su Eurosport la finale femminile, che comincerà alle ore 9:30, e la finale maschile, che avrà inizio alle ore 14:30, e dita incrociate per i nostri tre azzurri, pronti a dare il tutto per tutto per inseguire il sogno olimpico.