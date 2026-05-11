Tratta ferroviaria Aulla – Minucciano chiusa per lavori 1 solo mese

L’interruzione sarà dal 14 giugno al 14 luglio invece dei tre mesi inizialmente ipotizzati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La tratta ferroviaria Aulla – Minucciano sarà chiusa in estate soltanto un mese, dal 14 giugno al 14 luglio: una riduzione significativa rispetto ai tre mesi ipotizzati inizialmente, ottenuta grazie al lavoro congiunto di Regione, RFI e Trenitalia a seguito delle istanze poste dal territorio nel corso del primo tavolo istituzionale di confronto organizzato circa un mese fa dall’assessorato regionale ai trasporti.

Questa notizia, insieme a quella che il 2028 sarà l’ultimo anno nel quale saranno previste interruzioni estive, è stata data da RFI nel corso del secondo tavolo di confronto istituzionale relativo alla linea ferroviaria Lucca – Aulla, convocato per questa mattina.

All’incontro hanno partecipato gli enti locali interessati dal tracciato della linea, RFI, Trenitalia e rappresentanti dei pendolari ed il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, oltre all’Assessore regionale Filippo Boni, che per l’occasione ha raggiunto i Sindaci della Lunigiana ad Aulla nella sede dell’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana.

Boni ha detto:

A distanza di circa un mese dalla prima seduta del tavolo istituzionale di confronto ci siamo ritrovati per fare il punto sulle questioni poste nel precedente incontro ed abbiamo ottenuto risposte valide, che hanno dimostrato l’importanza di questo percorso di confronto diretto. È importante lavorare insieme per definire le priorità del territorio e presentarle chiaramente ai gestori della rete e del servizio. Credo che continuando su questo binario potremo affrontare e risolvere insieme molte difficoltà.

Nel dettaglio, RFI e Trenitalia hanno annunciato che la tratta Minucciano-Aulla sarà chiusa dal 14 giugno al 14 luglio, anziché dal 14 giugno al 6 settembre, con grossa riduzione dei disagi per i passeggeri. Durante il periodo di chiusura sarà organizzato un sistema di bus sostitutivi. I sindaci hanno chiesto che i bus arrivino fino ad Equi Terme.

La tratta sarà percorsa dai treni merci ed è in fase di valutazione il servizio viaggiatori, con valenza soprattutto turistica, attraverso la linea da Pisa ad Aulla lungo la costa.

Confermata invece la chiusura della tratta fra Castelnuovo Garfagnana e Minucciano dal 14 giugno al 6 settembre.

Tra gli alti temi trattati, la necessità di intervenire, in date ancora da definire, nella zona di Diecimo per opere di consolidamento che scongiurino la caduta di massi.

Nel corso della riunione sono stati inoltre dettagliatamente illustrati tutti i lavori effettuati da RFI negli anni precedenti, a dimostrazione degli investimenti fatti e del valore attribuito alla linea.

La prossima seduta del tavolo istituzionale di confronto sarà fissata all’inizio dell’estate.