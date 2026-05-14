Tratta di esseri umani: a Livorno incontri con relatori da tutta Europa

Mobilitazione contro il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione. Alla sera il teatro d’inchiesta di Gabriele Del Grande

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal prossimo giugno, il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo diventerà vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE.

Più che una formalità burocratica, ci troviamo di fronte a un profondo mutamento di paradigma che rischia di ostacolare l’emersione delle vittime di tratta, confinandole in un limbo giuridico e sociale.

Per rispondere a questa urgenza, la Piattaforma Nazionale Antitratta ha scelto Livorno – città simbolo di frontiera e accoglienza – come palcoscenico per un confronto necessario tra dimensione locale e respiro internazionale.

‘Borderline Europe’ è il titolo dell’evento in programma venerdì 15 maggio al Cinema Teatro 4 Mori, via P. Tacca 16, Livorno.

Una giornata di riflessione e confronto che riunirà esperti, istituzioni e realtà europee provenienti da Grecia, Germania e Francia, con tavole rotonde e condivisione di esperienze sul campo.

L’appuntamento si aprirà alle ore 15 con la tavola rotonda ‘Livorno Città Aperta’ a cui parteciperanno l’Assessore all’Accoglienza e Immigrazione della Regione Toscana Alessandra Nardini, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Coordinatore SATIS Toscana Alessandro Campani, la portavoce della Piattaforma Nazionale Antitratta Serena Mordini e Laura Marmorale di Mediterranea Saving Humans.

Dalle ore 16:30 si parlerà di ‘Sguardi e pratiche sotto il Patto UE’ insieme all’avvocato esperto in diritto dell’immigrazione Maurizio Veglio, Dimitra Arvanitaki di ARSIS – Association for the Social Support of Youth, Marie Blaschtschak di Solwodi-Solidarity with Women in Distress, Alberto Mossino della Piattaforma Nazionale Antitratta e a un rappresentante di MIS – Mission d’intervention et de sensibilisation contre la traite des êtres humains.

La giornata si chiuderà alle 21:30 con il teatro d’inchiesta di Gabriele Del Grande, in scena con lo spettacolo ‘Il Secolo è Mobile’, un monologo multimediale che attraversa la storia delle migrazioni per aiutarci a decifrare il presente, trasformando il fenomeno da “emergenza” a fatto strutturale e offrendo la chiave emotiva necessaria per completare l’analisi politica del pomeriggio.

Serena Mordini, portavoce della Piattaforma Nazionale Antitratta, spiega:

L’applicazione dei nuovi regolamenti europei cambierà radicalmente il lavoro con le persone vittime di tratta e con le persone portatrici di particolari vulnerabilità. Livorno e la Toscana sono diventate laboratori simbolici per il modello di “accoglienza diffusa” che da anni caratterizza il lavoro con queste persone. In un momento di tale transizione legislativa, definire protocolli efficaci per la tutela delle vittime di tratta destinate allo sfruttamento sul territorio italiano è una priorità non più rimandabile.

Gli incontri pomeridiani sono a ingresso libero. Per lo spettacolo serale è previsto un biglietto di 10 euro.