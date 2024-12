Trasporto marittimo: approvati i nuovi orari invernali di Toremar

Giani e Baccelli: ‘L’accordo è il frutto di numerosi incontri con i Sindaci e del recepimento delle loro richieste, nell’interesse di abitanti e turisti’

La Regione Toscana e la Toremar, in attesa della nuova gara per l’affidamento dei servizi marittimi, hanno siglato un accordo con cui si approvano i nuovi orari invernali del servizio traghetti da e per le isole, con particolare riferimento ai collegamenti con l’Elba e con Capraia.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’Assessore alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, spiegano:

L’accordo è il frutto di numerosi incontri con i sindaci e del recepimento delle loro richieste, nell’interesse di abitanti e turisti. Si tratta di una nuova modalità di distribuzione delle corse lungo tutto l’arco della giornata in modo da non avere intervalli troppo lunghi tra una corsa e l’altra e garantire quindi, prima di tutto, l’omogeneità del servizio, tenendo conto della riduzione delle corse effettuata dalle compagnie private che operano nell’Arcipelago e quindi della necessità di garantire in ogni modo la continuità territoriale per i cittadini elbani.

In particolare per ciò che riguarda la linea A1, ovvero il collegamento tra Livorno e Capraia e viceversa, si è adeguato l’orario in alcune giornate dell’anno per tenere conto di appuntamenti in grado di richiamare visitatori sull’Isola e quindi di coprire l’intero arco della giornata.

Così anche la soluzione adottata per la linea A2, nei due sensi, cioè sulla tratta tra Piombino e Portoferraio.

Anche qui la rimodulazione dell’orario mira a venire incontro alle richieste dei sindaci elbani, cerca di non lasciare buchi nel corso della giornata, di tenere conto delle esigenze dei pendolari ed è il frutto di numerose riunioni tra gli uffici regionali e gli amministratori locali.