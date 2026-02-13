Trasporto isole pontine, incontro alla Regione Lazio

Confronto operativo per rafforzare i collegamenti marittimi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Garantire collegamenti marittimi puntuali, continui e all’altezza delle esigenze di residenti e visitatori delle isole pontine: questo l’obiettivo del tavolo istituzionale che si è svolto oggi presso la Regione Lazio, con un focus specifico sulla realtà di Ponza.

Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Regione Francesco Rocca, l’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il Vicesindaco Maria Claudia Sandolo, l’Assessore comunale ai Trasporti Umberto Scarogni e i rappresentanti della compagnia di navigazione Laziomar.

Nel corso dell’incontro è stata condotta unìanalisi puntuale delle criticità che interessano il servizio di collegamento marittimo, con particolare riferimento alla regolarità delle corse, alla gestione dei picchi stagionali, al rifornimento delle merci, e al miglioramento complessivo della qualità del servizio.

Tra le priorità condivise, lìesigenza di una pianificazione stabile e di lungo periodo, capace di assicurare certezze alla comunità isolana e agli operatori economici.

Il Presidente Rocca ha ribadito l’impegno della Regione a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini delle isole, assicurando un monitoraggio costante sull’andamento del servizio e la massima attenzione nella risoluzione delle eventuali criticità.

È stata inoltre sottolineata l’importanza di rafforzare il coordinamento istituzionale per definire una programmazione annuale più strutturata ed efficiente.

Particolare rilievo è stato attribuito ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità: su indicazione del Presidente, si lavorerà per migliorare i servizi dedicati alle persone con disabilità, potenziando assistenza e accesso ai mezzi, oltre a garantire il trasporto gratuito per la polizia locale impegnata in servizio sull’isola.

Nel corso del confronto, Rocca ha infine evidenziato il proprio impegno affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa destinare risorse adeguate al rinnovo della flotta, intervento considerato strategico per elevare gli standard di sicurezza, affidabilità e modernizzazione del servizio.

Il tavolo si è concluso con la volontà condivisa di mantenere attivo un confronto permanente tra Regione, amministrazione comunale e gestore del servizio, con l’obiettivo di assicurare alle isole pontine collegamenti marittimi efficienti, inclusivi e pienamente rispondenti alle esigenze del territorio.