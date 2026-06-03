Trasporti verso Ischia e Procida, prime misure contro i disagi

Nasce il tavolo permanente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Un tavolo tecnico permanente presso la Regione Campania, voluto dal Vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, che avrà il compito di affrontare in maniera continuativa le criticità legate ai trasporti via mare tra Pozzuoli e le isole di Procida e Ischia.

Di fronte ai disagi che si sono verificati negli ultimi giorni non potevamo perdere tempo. Per questo, di concerto con il Presidente Fico, abbiamo convocato con urgenza un tavolo istituzionale con i Sindaci e gli Amministratori dei territori interessati, con l’obiettivo di individuare soluzioni immediate e costruire una programmazione stabile per il futuro.

Lo ha dichiarato Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, al termine dell’incontro tenutosi nella mattinata di mercoledì 3 giugno a Palazzo Santa Lucia, al quale hanno partecipato gli Amministratori di Pozzuoli, Ischia, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano d’Ischia e Casamicciola Terme.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà, da parte degli Amministratori dei Comuni dell’isola di Ischia, di procedere a una migliore regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti, in particolare nei fine settimana, al fine di garantire una gestione più ordinata dei flussi, ridurre le criticità sulla viabilità e assicurare maggiore vivibilità per residenti e visitatori.

Dal Sindaco di Pozzuoli è stata invece espressa la volontà, fermo restando le ordinanze emanate nei giorni scorsi, di adottare misure per agevolare le operazioni di accesso dei bus turistici al molo portuale, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i visitatori che scelgono le isole come meta delle proprie vacanze e, al contempo, evitare la congestione delle aree circostanti il porto, con conseguenze negative sulla viabilità cittadina.

Casillo ha aggiunto:

La Regione è il luogo della sintesi e della collaborazione istituzionale. Vogliamo avviare un metodo di lavoro stabile che consenta di prevenire i problemi, anziché limitarsi a rincorrerli. Già nelle prossime ore metteremo in campo le prime misure condivise emerse nel corso del confronto. L’incontro ha evidenziato con forza la necessità di governare in modo più efficace i flussi da e verso le isole, garantendo al tempo stesso il diritto alla mobilità dei residenti, la piena operatività delle attività economiche e un’accoglienza adeguata dei flussi turistici, che rappresentano una risorsa fondamentale per l’intero territorio.

Tra le decisioni assunte nel corso dell’incontro, è stata inoltre condivisa l’istituzione di un tavolo tecnico permanente presso la Regione Campania, che si riunirà con cadenza periodica per monitorare l’andamento dei collegamenti marittimi e affrontare in maniera continuativa le criticità relative ai trasporti tra Pozzuoli, Procida e Ischia.

Il tavolo sarà integrato anche dalla Capitaneria di Porto e dai rappresentanti delle società di trasporto marittimo, al fine di garantire un costante coordinamento delle azioni, favorire la programmazione degli interventi e individuare tempestivamente soluzioni condivise alle problematiche che dovessero emergere.

Il Vicepresidente Casillo ha concluso: