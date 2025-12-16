Trasporti, tavolo con comitati pendolari Roma – Lido e Roma Nord

Obiettivo della Regione Lazio è proseguire un proficuo e costante confronto con amministratori locali e con i comitati di pendolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è tenuto oggi pomeriggio presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio un incontro con i rappresentanti dei comitati di pendolari delle due ferrovie regionali, Roma – Lido e Roma Nord alla presenza dei rappresentanti di ASTRAL e Cotral.

L’incontro rientra nell’ambito delle attività di ascolto e confronto continuo fra l’Assessorato e i rappresentanti dei comitati di pendolari al fine di raccogliere eventuali segnalazioni e proposte.

Nel corso della riunione è stata fatto il punto sui lavori che la Regione Lazio sta facendo su entrambe le infrastrutture.

Per quanto riguarda la Roma – Lido sono stati condivisi con i pendolari i contenuti della riunione che si è tenuta con RFI, ASTRAL, Cotral e il soggetto appaltatore dei lavori sulla linea aerea che avevano creato alcuni disservizi nelle scorse settimane.

L’Assessore Fabrizio Ghera ha chiesto uno sforzo comune per rispettare gli orari di chiusura dei cantieri notturni in modo da garantire il rispetto dell’orario di partenza del servizio la mattina.

Quelli sulla linea aerea sono lavori fondamentali che consentiranno il rinnovo di tutta la parte elettrica, garantendo una maggiore stabilità del servizio.

Insieme al rifacimento già completato dei binari, al rinnovo in corso delle stazioni, alla revisione di tutti gli ascensori e delle scale mobili, questi interventi rientrano in un piano di manutenzione mai realizzato prima sulla ferrovia.

A questo si aggiunge il lavoro che Cotral sta facendo relativamente alle manutenzioni e revisioni dei treni della flotta, anche qui lavori mai realizzati prima.

Per quanto riguarda la Roma Nord, i comitati sono stati informati dell’incontro avvenuto ieri con i sindaci interessati dalla fase attuale dei lavori per il raddoppio della tratta.

L’incontro con i Sindaci, con i quali il contatto con l’Assessorato è costante, è servito per confrontare alcune esigenze legate ai servizi sostitutivi che sono stati allineati in base alle richieste avanzate in questi mesi.

È obiettivo della Regione Lazio proseguire con il proficuo e costante confronto con gli amministratori locali e con i comitati di pendolari in un’ottica di leale e positiva collaborazione finalizzata al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico.

&