Trasporti Lazio: convocato tavolo di confronto su problemi linea FL5

Appuntamento il 21 luglio presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
L’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio ha convocato per il prossimo martedì 21 luglio un tavolo di confronto per affrontare le problematiche relative alla ferrovia FL5 che collega Roma Termini/Tiburtina con Civitavecchia.
Le questioni segnalate dai comitati di pendolari sono allo studio dei tecnici di Trenitalia che sono in contatto con l’Assessorato con l’obiettivo di favorire l’individuazione delle soluzioni possibili alle richieste presentate alla Regione Lazio.