Trasporti, Ghera: ‘Al via i lavori sulla Priverno – Terracina’

L’Assessore: ‘Con i 10 milioni di euro stanziati dalla Giunta Rocca dopo 14 anni finalmente sblocchiamo le opere per far ripartire la ferrovia’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha partecipato oggi al sopralluogo assieme ai rappresentanti di Governo, ANAS e istituzioni locali al sopralluogo per l’avvio dei lavori di mitigazione del rischio da caduta massi dal Monte Cucca, lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina in località “La Fiora”, chiusa nel 2012 a seguito di alcuni cedimenti di rocce.

Per questo intervento la Giunta Regionale ha stanziato 10 milioni di euro di fondi del PR Lazio FESR 2021/2027 ‘Interventi di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico’.

La messa in sicurezza è fondamentale e propedeutica affinché Ministero dei Trasporti e RFI possano provvedere anche al ripristino della ferrovia che era stata danneggiata nel tratto interessato dalla caduta dei massi, per il quale il governo ha stanziato 60 milioni di euro.

L’intervento che parte oggi è stato affidato ad ANAS attraverso un’apposita convenzione per un importo complessivo di 15 milioni di euro e sarà sostenuto per 10 milioni di euro con risorse del PR Lazio FESR 2021’2027, nell’ambito dell’Azione 2.4.1 dedicata alla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

La restante quota di cinque milioni di euro sarà coperta da fondi statali specifici, senza incidere ulteriormente sul bilancio regionale.

L’opera di mitigazione costituisce condizione imprescindibile per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla diramazione Priverno – Terracina che è parte integrante del sistema FL7 Roma – Formia – Minturno e rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità del Lazio meridionale, poiché collega il nodo ferroviario di Priverno – Fossanova con il litorale pontino e assicura l’integrazione funzionale tra la rete nazionale e il trasporto regionale.

L’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara: