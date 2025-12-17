Trasporti, da novembre 2025 ridotte le soppressioni sulla Roma Nord

In base ai dati forniti da Cotral e ASTRAL la media mensile delle soppressioni dei primi 10 mesi è stata di 656 corse e il dato di novembre è sceso a 174

Dal mese di novembre sulla ferrovia regionale Roma Nord si è registrato una significativa riduzione delle soppressioni.

Questo risultato è stato possibile grazie agli interventi sulla linea e al nuovo programma delle corse. Sempre in queste settimane, inoltre, Cotral ha rimesso in servizio un treno Alstom rientrato dalla revisione.

In base ai dati forniti da Cotral e ASTRAL la media mensile delle soppressioni dei primi 10 mesi è stata di 656 corse e il dato di novembre è sceso a 174 considerando però che il nuovo orario è partito dal 17 novembre e che da quel momento il servizio risulta stabile.

I lavori in corso sulla ferrovia stanno causando dei disagi per i quali ci scusiamo, con la consapevolezza che tutte le attività in corso sono finalizzate al rinnovamento di un’infrastruttura che attendeva da anni questi lavori.