Trasparenza e controlli ambientali: Regione e ARPA Lazio da Unindustria

Seminario di aggiornamento a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nuove normative, adempimenti e criticità operative al centro del seminario di aggiornamento che si è tenuto oggi presso la sede di Unindustria a Roma.

L’incontro, che ha visto una partecipazione molto significativa di imprese, realizzato in collaborazione con Regione Lazio e ARPA Lazio, ha riunito istituzioni e sistema produttivo per fare il punto sullo stato dei controlli ambientali nelle imprese e sulle sfide che le aziende si trovano ad affrontare in un quadro normativo in continua evoluzione.

Sono state approfondite le principali novità normative in materia di controlli ambientali contenute e analizzate le criticità più rilevanti nella gestione degli adempimenti, con un taglio operativo e orientato alle esigenze delle imprese.

Elena Palazzo, Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, ha affermato:

Come Regione Lazio siamo convinti che momenti come questo rappresentino un valore aggiunto fondamentale, perché consentono un confronto costruttivo, con l’obiettivo comune di garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente. Vogliamo lavorare per invertire la rotta e rendere i controlli sempre più strumenti non solo ispettivi ma anche di crescita e miglioramento. Un sistema che deve diventare strutturale, come un vero e proprio sportello ambientale per l’impresa: uno strumento dedicato, da costruire insieme, attraverso il quale le aziende possano trovare risposte, informazioni su normative e procedimenti autorizzativi, sulle buone pratiche da adottare. Un punto di contatto stabile che favorisca un confronto continuo e prevenga criticità prima che si trasformino in problemi.

Tommaso Aureli, Direttore Generale di ARPA Lazio, ha dichiarato:

La tutela dell’ambiente e della salute della popolazione richiede sempre nuove sfide e soprattutto un nuovo approccio culturale ed istituzionale. Occorre stringere un patto tra tutti i portatori di interesse mirato a favorire l’applicazione delle norme ambientali contribuendo così alla sostenibilità del nostro sistema produttivo. Lo sforzo di oggi punta a supportare le imprese virtuose, come leva strategica nel percorso di sostenibilità che porterà benefici domani al nostro territorio e alle nostre generazioni.

Giovanni Turriziani, Vicepresidente di Unindustria con delega alla Green Economy, ha commentato: